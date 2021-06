Con l’arrivo dell’estate accade con maggiore frequenza di cenare fuori casa in compagnia di amici o colleghi. Si moltiplicano pertanto le occasioni di gustare piatti sfiziosi e pietanze particolari che non si ha tempo di cucinare dopo il lavoro.

Si evita spesso di ordinare una cena completa al ristorante proprio per limitare al minimo i danni sul girovita senza per questo rinunciare al piacere della convivialità. Una pizza o una piadina sembrano avere effetti meno catastrofici soprattutto se non si esagera con i condimenti. Ma fra le due è meglio pizza o piadina farcita contro carboidrati e calorie dopo i 30 anni e in particolare di sera?

I nostri consulenti hanno risposto ai Lettori che chiedevano “Quanto bisogna camminare o correre per bruciare le calorie di una pizza?”. E in realtà l’impatto calorico di pizza o piadine dipende anche dal tipo di farine e dalla farcitura che si sceglie.

Molto più rovinosa in termini salutari è infatti una base di pizza su cui compaiono salsiccia, panna, patatine fritte o salumi di vario tipo. Allo stesso modo una piadina può contenere una quantità variabile di grassi a seconda del condimento. Risulta evidente che una piadina vegetariana con verdure grigliate presenta un carico di calorie differente rispetto a quella con pancetta e gorgonzola.

Meglio pizza o piadina farcita contro carboidrati e calorie dopo i 30 anni?

Rispetto all’impasto della pizza che oltre a farina e acqua contiene un poì di olio o strutto, la piadina già in partenza presenta una quantità superiore di grassi. Si tenga conto infatti che in 1 solo chilo di impasto per piadine potrebbero esserci fino a 150 grammi di strutto o di un altro grasso. Inoltre la pizza risulta più ricca di acqua e perciò presenta una densità calorica nettamente inferiore.

Nello specifico, considerando solo l’impasto senza aggiunta di condimenti o farciture le calorie della pizza sono 240 contro le 340 di quelle della piadina. Tuttavia non si può con questo dato giungere alla conclusione che la piadina sia da evitare rispetto alla pizza perché bisogna valutare un altro fattore. Sono gli ingredienti del condimento che contribuiscono in misura determinante ad aumentare la quantità di grassi e zuccheri. Il che significa che i vantaggi di scegliere la pizza piuttosto che la piadina potrebbero venir meno a causa della presenza di condimenti ipercalorici.

