Finalmente è arrivato quel periodo dell’anno in cui alle solite patate o erbette bollite si aggiungono delle verdure per contorno che hanno tutto il sapore dell’estate.

Tra queste ci sono, per esempio, i fiori di zucca, da poter cucinare in mille modi, come ad esempio quelli ripieni senza pastella e frittura, e le melanzane. Queste delizie, dalle forme tonde, ovali e allungate e dai colori nero, bianco e viola, tornano sulle nostre tavole proprio a partire da giugno.

La caratteristica che le ha rese così famose e soprattutto attese è la dolcezza della loro polpa, che diventa incredibilmente gustosa dopo la cottura. Sotto questo punto di vista, poi, le melanzane possono essere preparate in un’infinità di modi diversi, rendendosi protagoniste di tutto il menu.

In particolare, possono trasformarsi in un ottimo contorno per accompagnare sia carne che pesce e nell’articolo di oggi scopriremo ben 3 ricette semplici, veloci e stuzzicanti.

3 contorni semplici e gustosi con le melanzane da fare al forno o in padella in massimo 20 minuti

Il primo contorno è un grande classico dell’estate e stiamo parlando delle melanzane arrostite che, però, condiremo con un sughetto irresistibile.

Ciò che ci occorre, per una melanzana di medie dimensioni, è:

5 cucchiai di olio Evo;

3 cucchiai di aceto balsamico;

qualche ciuffo di menta fresca tritata;

uno spicchio d’aglio pelato.

Dopo aver arrostito le melanzane in una griglia cosparsa di sale prepariamo il gustoso condimento. In una padellina versiamo l’olio Evo e l’aglio, facciamo soffriggere per un minuto e aggiungiamo l’aceto.

Trascorso un altro minuto, aggiungiamo la menta e lasciamo insaporire per qualche secondo. Infine, spennelliamo le melanzane e serviamo il contorno tiepido o freddo.

Melanzane sabbiose

Con il secondo contorno prepareremo delle croccanti melanzane gratinate.

Gli ingredienti sono:

1 melanzana di medie dimensioni;

3 cucchiaio di olio Evo;

2 cucchiai di pangrattato;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaio di parmigiano grattugiato;

origano e rosmarino q.b.;

sale q.b.

Tagliamo a cubetti la melanzana e disponiamola all’interno di una teglia capiente foderata con carta forno. Uniamo il sale, l’olio, l’aglio tagliato grossolanamente, il pangrattato, il Parmigiano, l’origano e il rosmarino e mescoliamo per bene.

Cuociamo in forno a 180°C, modalità ventilata, per 18 minuti e alla fine impostiamo il grill per circa 1 minuto.

Melanzane rosse

Per quest’ultimo contorno in padella ci serviranno:

1 melanzana;

3 cucchiai di olio Evo;

100 grammi di pomodori pelati;

1 spicchio d’aglio pelato;

sale q.b.;

parmigiano q.b.;

due foglie di basilico.

Soffriggiamo l’aglio con l’olio Evo in una casseruola e dopo aggiungiamo i pomodori pelati tagliati a cubetti. Facciamo insaporire per 5 minuti e incorporiamo le melanzane tagliate a tocchetti.

Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere per circa 10-15 minuti. Infine, a fuoco spento, aggiungiamo il Parmigiano tagliato a scaglie sottili e il basilico. Chiudiamo la casseruola per lasciarlo sciogliere e far insaporire ulteriormente.

Allora, ecco qui 3 contorni semplici e gustosi con le melanzane per accompagnare qualsiasi secondo piatto e rallegrare la tavola.

