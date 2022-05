Il ribasso è finito per gli indici azionari di Wall Street? Le probabilità sono elevate. Cosa fare con Microsoft?

A fine settimana scorsa, le probabilità discusse nei giorni precedenti hanno assunto una connotazione precisa.

Si torna al rialzo prima di quanto proiettato dal frattale annuale?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 27 maggio.

Come mai in piena guerra in Ucraina, e con le preoccupazioni relative alle spirali inflazionistiche, i mercati hanno generato segnali di bottom, evidenziando segnali grafici che non si vedevano da almeno 2 anni?

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 27 maggio sono stati i seguenti:

Dow Jones

33.212,96

Nasdaq C.

11.856,82

S&P 500

4.158,24.

Il ribasso è finito per gli indici azionari di Wall Street? Le probabilità sono elevate ma attenzione ai livelli operativi

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 32.248. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 31.364.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 11.406. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 11.092.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.984. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.810.

Probabilmente il ribasso è finito per gli indici azionari di Wall Street, e quindi da ora in poi fino a nuova inversione ribassista, si ragionerà in questa ottica.

Segnale dei nostri Trading Systems

Long dall’apertura del 31 maggio. Oggi infatti, i mercati americani rimarranno chiusi per festività.

Segnale rialzista per Microsoft

Il titolo (NASDAQ:MSFT) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 273,24, in rialzo del 2,76% rispetto alla seduta precedente.

La strategia operativa

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore ai 253,42, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 315,22 e al superamento e tenuta verso 348/370 dollari.

Lettura consigliata

Wall Street si riconferma al rialzo e si rafforza l’ipotesi di un minimo rilevante già formato