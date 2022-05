Al supermercato, sulle insegne dei bar e nei ristoranti si possono trovare i marchi più conosciuti. Gli italiani sono amanti dell’espresso e molti non possono fare a meno di berne almeno 3 durante la giornata. C’è chi preferisce le cialde, chi la moka. Chi lo beve nero e bollente e chi lo sceglie macchiato o corretto. Pur essendo i padri putativi dell’espresso, non ci siamo mai chiesti se siamo anche tra i maggiori consumatori di questa bevanda. Il Paese che consuma più caffè è la Finlandia, seguita da Norvegia, Islanda e Danimarca. L’Italia è solo al 13esimo posto secondo l’Organizzazione internazionale del caffè. Ciò non significa naturalmente che non siamo capaci di produrne di ottimi.

Pochi conoscono questi caffè tra i migliori in Italia che vengono prodotti seguendo l’autentica tradizione esportata in tutto il Mondo

Le migliori torrefazioni sono italiane e se ne contano circa 800. La Regione con il maggior numero di produttori è la Campania, seguita da Emilia Romagna e Piemonte.

Per scegliere il caffè è fondamentale conoscere i propri gusti. Esistono miscele arabica, robuste o miste. Quelle arabica 100% permettono di fare un caffè dal gusto più delicato e meno amaro. Chi predilige un sapore più deciso e un espresso con più caffeina dovrà scegliere una miscela robusta.

Il caffè può essere gustato in purezza o modificato con liquori e spezie che arricchiscono l’esperienza rendendola forse più appagante. Vediamo insieme alcuni caffè prodotti artigianalmente in Italia o da torrefazioni meno conosciute che riteniamo siano da provare.

Regione che vai, miscela che trovi

Sicuramente pochi conoscono questi caffè, tra le tante marche esistenti. Spesso si acquista il caffè presso i supermercati che propongono i caffè più noti. Esiste però un vasto mercato di nicchia che vale la pena conoscere.

Ad esempio, a Livorno troviamo Le piantagioni del caffè. Il caffè è lavorato in piantagione accorciando la filiera e portando un ottimo prodotto fino alla tazzina.

Spostandosi a Bologna, si possono assaggiare i caffè di Leonardo Lelli. Questa torrefazione si rifornisce da piccole piantagioni in Sudamerica, India e Africa dove la biodiversità viene preservata.

La Puglia, e più precisamente Lecce, ospita la torrefazione della famiglia Quarta. Qui si selezionano caffè monorigine che provengono da una singola area geografica. Bere in purezza un espresso preparato con queste polveri consente di ritrovare nella tazza i profumi della zona di origine. Un caffè dalle particolari caratteristiche organolettiche.

Il caffè Saquella è conosciuto in Abruzzo da 150 anni. Con sede a Pescara, la torrefazione crea miscele composte da circa 20 qualità monorigine di pura arabica o arabica e robusta.

Anche in Molise troviamo un caffè creato con passione sin dagli anni ’70. Caffè Camardo di Campobasso è stato tra le prime aziende ad esportare il caffè tostato e miscelato all’italiana. Arabiche selezionate di eccellenza sono le materie prime che questa torrefazione utilizza per le proprie miscele.

Tutte le torrefazioni hanno un sito internet dal quale poter acquistare da casa e gustare dei caffè da intenditore.

Lettura consigliata

Basta scarpe sparse per casa con queste 7 idee originali per metterle in ordine anche con poco spazio