Con un meteo che ci sta già regalando qualche bollino rosso per il troppo caldo, cucinare inizia ad essere più complicato. Il calore esterno sommato a quello sprigionato dalla cucina spesso ci fa orientare per ricette più sbrigative e senza lunghissimi tempi di cottura. Inoltre, in questo periodo, un piatto fumante può allettarci meno di uno fresco e leggero, che non appesantisce lo stomaco e non crea fastidiose vampate. Allora, per evitare di accendere fornelli, forno e qualsiasi altro elettrodomestico potremmo provare una ricetta che non prevede alcun tipo di cottura. In alternativa, potremmo giocare d’anticipo preparando la mattina o il pomeriggio una pietanza veloce che possiamo mangiare anche fredda all’ora di pranzo o cena. Questo desiderio, di una cucina fresca, leggera e veloce, probabilmente ci accompagnerà per tutta l’estate. Per questo dovremmo cercare di arricchire i nostri menu e la ricetta a base di zucchine che scopriremo in questo articolo potrebbe essere proprio quella giusta da appuntarci sul ricettario.

Ingredienti per 4 persone

2 zucchine dalla buccia scura;

200 g di robiola fresca;

erba cipollina q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

pepe rosa q.b.;

200 g di salmone affumicato.

Ecco come cucinare le zucchine in modo gustoso con questo secondo piatto fresco che salverà pranzi, cene e portafoglio

Iniziamo il procedimento lavando le zucchine, tagliando le due estremità e affettandole con una mandolina. Lo spessore ideale per ogni fetta dovrebbe essere di circa 4 millimetri e questo strumento ci permetterebbe di essere precisi e veloci. Completata quest’operazione facciamo riscaldare sui fornelli una piastra antiaderente o una padella. Disponiamo le zucchine e facciamole grigliare per 2-3 minuti a lato. Una volta cotte trasferiamole in un piatto e lasciamo che si raffreddino.

Nel frattempo, laviamo e tritiamo l’erba cipollina, regolandoci a piacere con la quantità, mescoliamola alla robiola e tagliamo a listarelle il salmone affumicato. Infine, non ci resta che assemblare tutti gli ingredienti per creare degli squisiti involtini, procedendo come segue:

spalmiamo la robiola insaporita con l’erba cipollina su ogni fetta di zucchina arrostita;

disponiamo qualche listarella di salmone;

spolverizziamo del pepe rosa;

arrotoliamo la fettina ripiegandola su stessa;

fissiamo l’involtino con uno stuzzicadenti se necessario;

completiamo con un filo di olio Evo.

Quindi, ecco come cucinare le zucchine in modo gustoso realizzando velocissimi e freschi involtini, croccanti fuori e cremosi e morbidi all’interno.

