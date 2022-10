3 consigli utili per far sembrare le unghie più lunghe con lo smalto

Le unghie lunghe piacciono molto e sono particolarmente femminili. Certo, non tutte le donne hanno la pazienza di farle crescere. Oppure non è facile curarle ed evitare unghie rotte, spezzate, scheggiate. Una sola unghia rotta può rovinare l’immagine estetica dell’intera mano.

A volte, invece, le unghie lunghe ci danno fastidio. Possiamo sentirle quando chiudiamo la mano a pugno e questo ci dà noia.

Eppure, al contempo, non possiamo negare quanto mani adornate da lunghe unghie siano belle e affascinanti. Ma come fare per ottenerle? Non tutte sanno che possiamo donare alle nostre mani femminilità anche con unghie corte, grazie a semplici trucchi e consigli.

3 consigli utili per far sembrare le unghie più lunghe e cambiare loro completamente aspetto

I nostri amati smalti possono aiutarci a far apparire le unghie non solo curate, ma anche più lunghe quando sono corte. Il primo consiglio è quello di scegliere il nostro smalto preferito e stenderlo sull’unghia con un netto tratto verticale. Ma che non la ricopra del tutto. Lo smalto andrà passato centralmente, ma lasciando liberi di 1 millimetro i bordi laterali dell’unghia. In questo modo si avrà un effetto ottico allungante immediato.

Il secondo consiglio è quello di evitare lo smalto bianco passato sull’unghia intera. Così come nell’abbigliamento il bianco allarga e ingrassa, lo stesso colore crea un effetto abbondante anche sulle mani. Nel senso che le unghie corte potranno apparirlo ancora di più e sembrare tozze. Nonostante il bianco sia un colore di tendenza in questa stagione, meglio riservarlo a unghie già lunghe.

Il terzo consiglio per allungare le unghie corte verte invece sulla realizzazione di una particolare manicure.

Allungamento grazie alla french manicure

Possiamo allungare le unghie con effetto ottico grazie a una elegante french manicure. Questa tecnica è perfetta anche per chi porta in genere le unghie molto corte. Il disegno a regola d’arte delle lunette superiori bianche ha l’effetto ottico di allungare le unghie, anche quelle più piccole.

Il risultato finale è poi, nel complesso, molto fine ed elegante e restituisce alle mani un’aura di purezza e di cura.

Per realizzare una french manicure possiamo recarci da un’estetista oppure provvedere anche da noi in modo molto semplice. Basta passare lo smalto bianco solo sulle lunette delle unghie seguendo la loro linea. Quindi lasciare asciugare e terminare con una passata per intero di smalto trasparente.

Abbiamo dunque svelato 3 consigli utili per far sembrare le unghie più lunghe grazie a semplici trucchi ottici con precise passate di smalto.

