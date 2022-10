Perché lo smalto fa le bollicine e 3 consigli utili per eliminarle

Tra le attenzioni che dedichiamo al nostro corpo non mancano quelle alle mani, che curiamo con creme e manicure. In particolar modo, amiamo occuparci delle nostre unghie. Ci piace averle belle e pulite e vogliamo evitare che si rompano o si spezzino. Adoriamo, poi, applicare su di esse una o più passate dell’ultimo smalto di tendenza in ogni stagione.

A volte, però, i nostri smalti possono rivelarci un problema inaspettato. All’atto di stenderli sulle unghie, infatti, ritroviamo nella manicure qualcosa che non va. La superficie può, infatti, apparire ricoperta di antiestetiche bollicine, che rovinano il risultato finale. Perché accade questo?

Perché lo smalto fa le bollicine

Quando stendiamo lo smalto sulle unghie, possiamo accorgerci di quanto il risultato non sia quello sperato. Le nostre unghie colorate possono infatti apparire irregolari e ricoperte da una miriade di bollicine. A cosa è dovuto tutto ciò?

La risposta risiede nella conservazione del prodotto una volta aperto. Dopo il primo utilizzo, la parte più consistente del nostro smalto nuovo di zecca tenderà a depositarsi sul fondo della boccetta. Mentre le sostanze diluenti mostreranno, invece, una tendenza all’evaporazione.

La densità del prodotto andrà quindi in aumento. Alla fine di tutto, ecco che il risultato sarà una formazione di bollicine d’aria all’interno dello smalto. Che, passato sulle unghie, le farà apparire ben in evidenza.

Ecco perché lo smalto fa le bollicine. Scopriamo tre consigli utili per rimediare.

Come rimediare

Il primo passo per evitare le bolle nello smalto è fare attenzione alla migliore conservazione del prodotto. Questa è ottimale soltanto quando il piccolo flacone è chiuso per bene ed ermeticamente. Per fare ciò, è consigliabile sfregare un batuffolo di cotone imbevuto di solvente attorno al beccuccio di chiusura. In questo modo, verranno prontamente eliminati i residui di smalto secco attorno al beccuccio. Questi, infatti, potrebbero interferire con il corretto avvitamento del tappo.

Il secondo consiglio è utile quando si riprende in mano lo smalto ben chiuso. Prima dell’applicazione, è gesto comune agitare la boccetta. Questa azione è sbagliata e non va fatta perché altro non fa che favorire la formazione d’aria. Quest’ultima andrà a trasferirsi sul pennellino e, quindi, sull’unghia.

Il terzo e ultimo suggerimento permette, invece, di salvare uno smalto che ha già manifestato la presenza di bolle d’aria. Si tratta dell’aggiunta di un apposito diluente, da acquistare in profumeria, utile a restituire il corretto grado di densità allo smalto. È un prodotto piuttosto denso che impedirà la risalita in superficie di eventuali bolle d’aria presenti nella boccetta.

Lettura consigliata

Come togliere lo smalto senza solvente o acetone e un consiglio per avere mani e unghie sempre impeccabili e curate