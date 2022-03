Restituisce alle mani freschezza, purezza ed eleganza innata l’incredibile french manicure bianca realizzata con un facile trucco a costo zero

Molte donne hanno unghie abbellite da smalti colorati, da nail art variopinte. C’è poi chi sceglie di puntare su qualcosa di più elegante, atto a rendere le mani particolarmente fini e con un aspetto naturale. Ciò può essere utile non solo per un’occasione speciale ma anche per la quotidianità, per sentirsi sempre in ordine in ogni momento della giornata. Questa aspettativa si può ottenere grazie alla french manicure, una tecnica che si concentra in maniera peculiare sulla resa impeccabilmente candida delle lunette delle unghie. Queste ultime, dopo una french, diventano di un colore bianco accecante e perfettamente delineato nel suo perimetro.

Non si deve pensare a un trattamento obbligato dall’estetista per ottenere questo risultato. Ecco l’incredibile french manicure bianca creata a casa, in poco tempo e a costo zero, grazie a un oggetto di uso comune. Poca manualità restituirà un’eleganza incredibile alle mani in soli 5 minuti e senza spese.

Mani ultra femminili in poco tempo

Una french manicure è adatta a qualsiasi età, si può indossare durante un’occasione particolare, per un evento, per un matrimonio. Anche nella vita di tutti i giorni si può sfoggiare una french, che restituisce alle mani freschezza, purezza ed eleganza innata. Se si vuole realizzare questa tecnica a casa evitando un costoso trattamento estetico, si possono adoperare due smalti, uno di colore bianco e l’altro trasparente. Insieme ad essi, servirà un oggetto che tutti hanno nel cassetto della credenza: un semplice rotolo di scotch.

Per creare la french manicure stacchiamo dal rotolo dieci pezzetti di scotch, ciascuno della lunghezza di circa un centimetro e mezzo. Dobbiamo applicare ogni pezzo sulle unghie pulite, a una distanza di uno o di due millimetri dal bordo superiore. Premiamo bene ogni scotch, in modo che aderisca perfettamente alle unghie e non permetta sbavature. Prendiamo dunque lo smalto bianco e dipingiamo le lunette. Lasciamo asciugare per bene per alcuni minuti, quindi rimuoviamo molto lentamente ogni lembo di scotch, tirando piano il bordo laterale verso l’alto. Concludiamo la french manicure bianca con una passata di smalto trasparente su entrambe le mani.

Se incautamente ci accorgiamo di sbavature di bianco, prima di passare il prodotto trasparente possiamo rimuovere i segni di troppo picchiettandoli leggermente con uno stuzzicadenti. Eventualmente è possibile acquistare in profumeria apposite penne correttrici. Queste presentano una cartuccia interna imbevuta di solvente per unghie, che fuoriesce dalla punta e si può usare per correggere gli errori.

