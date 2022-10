Come conservare le patate senza farle germogliare e come cucinare quelle vecchie

Che sia d’estate o d’inverno, non c’è una stagione indicata per consumare le patate perché sono buonissime in ogni momento. Che sia per arricchire zuppe o minestroni o per realizzare contorni da fare al forno o in padella, le patate riscuotono sempre un indiscusso successo.

Senza considerare, poi, che con le patate possiamo cucinare anche squisiti piatti di pasta con pochi euro come la pasta e patate napoletana.

Eppure fin troppo spesso ci troviamo a buttare sacchi di patate ormai avvizzite e grinzose perché mal conservate. Vediamo allora come conservare le patate senza farle germogliare.

Buio e asciutto

La prima indicazione da seguire è l’esposizione alla luce e la quantità di umidità. Le patate devono essere conservate al buio e in luogo fresco dove l’aria circola spesso. Infatti la luce potrebbe rendere le patate verdognole e di sapore sgradevole, mentre l’umidità potrebbe portare a muffe.

Proprio per questa ragione le patate non vanno mai messe in frigo dal momento che potrebbero assorbire umidità e marcire più in fretta. Meglio quindi lasciarle nella loro retina o in un sacchetto di carta e riporle in luoghi come la cantina ad una temperatura di 10-12 gradi.

Inoltre facciamo attenzione ad alcuni errori comuni. Ad esempio non laviamo mai le patate prima di conservarle, dal momento che anche questo aumenterebbe l’umidità favorendo la marcescenza.

In buona sostanza per evitare muffe e germogli i capisaldi per la conservazione sono:

luoghi asciutti e ventilati;

assenza di luce;

niente frigo.

Come conservare le patate senza farle germogliare e cosa fare in quel caso

Tuttavia potrebbe accadere che, nonostante tutti gli accorgimenti del caso, le patate inizino comunque a germogliare. In questo caso, se le patate sono ancora toniche, eliminiamo i germogli e cuciniamole il prima possibile. Nel caso in cui invece insieme ai germogli le patate presentassero un aspetto rugoso e avvizzito, dovremo necessariamente buttarle per il rischio di un eccesso di solanina.

Ad ogni modo, se le patate mantengono ancora la loro tonicità nonostante i germogli, abbiamo trovato la patata ideale per fare degli gnocchi. Infatti le patate vecchie e farinose sono quelle più indicate per questa tipica ricetta.

Inoltre sono altrettanto ottime per realizzare dei perfetti purè di patate. Quello che dovremo fare è mettere a lessare in acqua salata un chilo di patate con la buccia. Quando saranno cotte e morbide schiacciamole con uno schiacciapatate ed aggiungiamo 250 ml di latte caldo intero, 50 g di burro gelato e 50 g di Parmigiano. Amalgamiamo il tutto e infine aggiungeremo una spolverata di noce moscata.

