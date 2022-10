Cosa vuol dire il modo in cui si sorride e come farlo per avere foto perfette

Essere accolti con un bel sorriso è un ottimo benvenuto. Tra l’altro, sorridere fa anche bene, sia all’anima che al corpo, soprattutto al sistema cardiovascolare. Un sorriso è un mezzo di comunicazione molto potente. Esprime infatti serenità, benessere e apertura verso l’altro. Il nostro corpo, però, parla prima ancora delle nostre parole. Ci sono modi fare che, per un attento osservatore, possono risultare molto eloquenti. Esistono tantissimi modi di sorridere. Esaminiamo insieme i principali per capire cosa sta davvero pensando la persona che abbiamo di fronte. Dopodiché, daremo anche utili consigli per apparire al meglio nelle nostre foto sorridenti.

Cosa vuol dire il modo in cui si sorride e cosa esprime

Ecco le principali tipologie di sorriso.

Simmetrico: è un sorriso spontaneo e genuino;

con le labbra serrate: si tratta di un sorriso chiuso dietro al quale si possono celare vari stati d’animo, come timidezza, rabbia e confidenza;

con le labbra rilassate e appena socchiuse: è tipico di chi è pronto all’ascolto e disposto a rassicurare

asimmetrico: indica soddisfazione e compiacimento per un successo personale o di qualcuno a cui teniamo

asimmetrico con labbra socchiuse da un lato: tipo di sorriso ambiguo che può esprimere uno stato d’ ansia o del sarcasmo;

veloce, meccanico e coi denti in mostra: ecco le caratteristiche del classico sorriso falso di cortesia

Dunque, quando siamo con qualcuno, prestiamo bene attenzione ai segnali del corpo perché possono svelarci tanto di una persona.

Come sorridere in foto in maniera naturale

Psicologia a parte, nell’epoca dei selfie, scattarsi foto è ormai diventata la normalità. Lo scopo è sicuramente uscire al meglio. Dopo aver visto cosa vuol dire il modo in cui si sorride, passiamo quindi a qualche consiglio prettamente estetico. Per ottenere una bella fotografia, il sorriso deve essere il più spontaneo possibile Basterà socchiudere leggermente labbra e bocca in modo da mostrare l’arcata dentaria superiore. Per un effetto ottimale, bando al classico “cheese”. Molto meglio pensare a qualcosa che ci rende felice, allegri e gioiosi o che, semplicemente, ci diverte.

E se si hanno i denti storti?

Non tutti possono vantare una dentatura perfettamente allineata. E magari ciò crea loro problemi. Vediamo allora dei consigli pratici per mostrarsi al meglio anche con una dentatura non propriamente perfetta. Anzitutto, ci si può allenare a sorridere anche con gli occhi. Questo tipo di sorriso permette di avere un’espressione felice e radiosa senza bisogno di aprire la bocca.

Un altro trucco è quello di spostare l’attenzione di chi abbiamo di fronte a noi su qualche altra parte del nostro corpo. Sulla parte superiore del volto, si potrebbe ad esempio puntare su:

un nuovo taglio di capelli o un’acconciatura diversa dal solito;

orecchini vistosi e/o molto originali;

un accessorio particolare come un cappello.

