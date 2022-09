3 colori di smalto per unghie autunnali, eleganti e di moda nel 2022

Che colori scegliere per le unghie nell’autunno-inverno 2022/23? Ecco tre proposte di tendenza, ma comunque eleganti e senza tempo.

Come vanno di moda le unghie adesso

Una manicure curata è il dettaglio di stile che dà subito un tocco in più a qualsiasi outfit. Ma bisogna restare al passo con le tendenze. Vediamo allora come vanno di moda le unghie nell’autunno-inverno 2022/23. Per quanto riguarda la forma, dominano le unghie a mandorla. Eleganti e dal fascino rétro, queste unghie stanno bene proprio a tutte: infatti allungano le dita, rendendo le mani più affusolate e delicate.

Chi invece preferisce portare le unghie corte può puntare sull’altra forma di tendenza, ossia lo squoval. La parola è un mix di “square” e “oval”, e indica appunto una via di mezzo fra le unghie quadrate e quelle ovali. Ma, una volta scelta la forma delle unghie, su quale colore puntare per una manicure elegante e alla moda?

Le glazed donut nails di Hailey Bieber sono la tendenza autunno-inverno 2022/23

Le glazed donut nails hanno già spopolato la scorsa estate, ma continueremo a vederle ovunque anche nell’autunno 2022. Note anche come unghie glassate, unghie di cristallo o unghie perlate, sono state rese super popolari dalla modella Hailey Bieber, che le ha sfoggiate addirittura al Met Gala. Ma di cosa si tratta esattamente?

Il termine “glazed donut” significa ciambella glassata. Infatti l’ispirazione per questa manicure è proprio la glassa semitrasparente che ricopre le ciambelle. Per ricreare questo effetto basta applicare una base di colore neutro, per esempio sui toni del beige e del rosa. Poi il look va completato con un top coat o una polverina dall’effetto cromato. Il risultato sono unghie dall’aspetto semplice ed elegante, ma allo stesso tempo luminose e di tendenza. Questo autunno, però, porteremo le glazed donut nails in una versione leggermente diversa, ancora più “golosa”.

3 colori di smalto per unghie autunnali, eleganti e di tendenza nel 2022

Non basta avere le unghie ovali e “glassate” per essere alla moda questo autunno. È importante anche scegliere il colore giusto. Per chi vuole seguire le tendenze, ma senza rinunciare all’eleganza, ecco le tre migliori proposte.

La prima è una versione autunnale delle glazed donut nails, lanciata sempre da Hailey Bieber. Al posto che le sfumature di rosa e beige, la modella ha scelto un marrone dai toni ricchi e golosi, rigorosamente impreziosito da un top coat cromato. Insomma, le unghie ricordano ancora una ciambella glassata, ma questa volta al cioccolato. Rispetto al nero, il marrone scuro garantisce un effetto raffinato, adatto anche alle occasioni eleganti.

La seconda proposta è il verde, che già da mesi spopola in tutte le tonalità. Per l’autunno 2022, tuttavia, si consiglia di optare fra due nuance: il verde foresta e il verde oliva, scelto anche dalla popolarissima Selena Gomez.

Infine, si sa che lo smalto bordeaux in autunno è una scelta senza tempo. Questo colore, più sofisticato rispetto al rosso, ricorda la stagione della vendemmia e del foliage. Ma, se vogliamo dare un tocco di originalità alle nostre unghie, nel 2022 va di moda una perfetta alternativa al bordeaux: il viola prugna. Ecco dunque 3 colori di smalto per unghie autunnali, eleganti e di tendenza. E se invece siamo alla ricerca di uno stile più divertente e colorato? Niente ci impedisce di continuare a cavalcare la moda smalti dell’estate 2022.

