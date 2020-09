S.O.S., emergenza unghie! La tua manicure è irrimediabilmente rovinata, ma non hai dell’acetone a portata di mano? Non disperarti, oggi il team Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa ti svelerà come rimuovere lo smalto senza acetone.

Dai un’occhiata in dispensa…

Se sei rimasta senza acetone ma vuoi assolutamente rimuovere lo smalto, la prima cosa da fare è dare un’occhiata in dispensa. Infatti, fra gli ingredienti che usi per cucinare se ne nascondono alcuni in grado di togliere lo smalto dalle unghie.

Certo, è probabile che tu debba applicare più passate, ma con un po’ di pazienza il risultato sarà garantito. Questo è un ottimo trucchetto anche se desideri sostituire l’acetone con rimedi fai-da-te del tutto naturali.

Il primo prodotto che puoi utilizzare è l’olio d’oliva, che ha il vantaggio di essere ottimo per la salute dell’unghia. Ti consigliamo di imbevere un batuffolo di cotone nell’olio e lasciarlo agire sull’unghia per qualche minuto.

In alternativa, puoi mescolare in una ciotola due parti di aceto bianco con una di limone. Lascia in ammollo le unghie per un quarto d’ora in questo composto, poi sfrega via lo smalto.

… o nella trousse da bagno

Può capitare che non abbia a disposizione né olio né aceto, soprattutto se sei in viaggio. La soluzione più semplice, allora, è utilizzare del dentifricio. Controlla che nella lista degli ingredienti sia presente l’acetato di etile. Questo elemento è, infatti, un solvente con basso grado di tossicità.

Il metodo del dentifricio è efficace per rimuovere anche gli smalti più ostinati, ma richiede un po’ di tempo. Dovrai infatti applicare una quantità abbondante di dentifricio sulle unghie, lasciarlo agire, e poi strofinarlo via con un dischetto o uno spazzolino.

Infine, puoi utilizzare dell’alcool. Il comune alcool denaturato è la soluzione più efficace. Altrimenti, prova ad applicare sulle unghie prodotti contenenti alcool che puoi trovare nel tuo beauty-case:

a) deodorante spray;

b) lacca per capelli;

c) profumo;

d) disinfettante;

e) gel igienizzante.

Minore il quantitativo di alcool in questi prodotti, meno efficaci saranno.

Ora che sai come rimuovere lo smalto senza acetone, non dovrai mai più uscire con una manicure rovinata!

