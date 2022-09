3 assorbiodori e profuma scarpe fai da te da mettere nella scarpiera

Avere una casa non solo pulita ma anche profumata è il sogno di molti e lo si può realizzare con una certa costanza tra aspirapolvere, mocio e panni in microfibra.

Pulizia e profumo, però, non dovrebbero invaderci solo quando apriamo la porta di casa, ma anche quando apriamo gli sportelli di quegli oggetti utili, d’arredo o elettrodomestici, sparsi al suo interno. Per esempio, pensiamo al frigorifero e a quanto è bello aprire la sua anta senza essere inondati dall’odore, a volte forte, dei cibi in esso conservati.

Allo stesso modo dovremmo dedicarci ad altri elettrodomestici, come forno, microonde o lavatrice che potrebbe spingerci a cercare delle soluzioni per eliminare la puzza dal cestello.

Spostandoci dagli elettrodomestici ai mobili veri e propri, non dovremmo tralasciare il duo armadio e scarpiera. Nel primo caso, oltre che per profumare i vestiti, alcune essenze sarebbero fondamentali per tenere lontane le dannose tarme.

Nel secondo caso, profumare sarebbe indispensabile per evitare la diffusione della terribile “puzza di scarpe” o “puzza di muffa” creata dal sudore. Per farlo potremmo attingere al fai da te e al vasto mondo dei prodotti naturali, come scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

Passaggio numero uno: pulire la scarpiera

Per avere una scarpiera, scarpe incluse, profumatissima la prima cosa da fare sarebbe pulirla, attività da programmare in vista del cambio stagione. Infatti, i suoi ripiani accumulerebbero facilmente sporcizia derivante dalle suole delle scarpe o dalla semplice polvere.

Per pulirla all’interno e dare già una prima passata di profumo potremmo utilizzare una soluzione a base di acqua e aceto di vino bianco oppure alcol. Le proporzioni sarebbero 1:1 e cioè una parte di acqua e una parte di aceto o alcol. Per esempio, potremmo versare in uno spruzzino 50 ml di acqua e 50 ml di aceto o alcol. Poi, basterebbe vaporizzare la soluzione sui vari ripiani e ripulire tutto con un panno asciutto.

3 assorbiodori e profuma scarpe fai da te da mettere nella scarpiera

Tuttavia, i cattivi odori all’interno della scarpiera sarebbero generati anche dalle stesse scarpe per via del sudore e della conseguente umidità e muffa che creerebbero. Per questo potrebbero tornare utili dei veri e propri “assorbi puzza” e umidità, capaci inoltre di profumare scarpiera e scarpe.

Per realizzarli potremmo puntare sul fai da te e su alcuni prodotti naturali. Il primo dei 3 assorbiodori e profuma scarpe lo potremmo creare semplicemente miscelando dei chicchi di caffè e del pot-pourri. I primi andrebbero a svolgere la funzione di “assorbi tutto”. Il pot-pourri, invece, lascerebbe un’intensa fragranza più o meno floreale.

In alternativa, potremmo utilizzare del carbone vegetale, che sarebbe ultra-assorbente come l’argilla, miscelato a del sale grosso profumato con oli essenziali a piacere. In questo caso, ma anche usando chicchi di caffè e pot-pourri, potremmo versare gli ingredienti in una ciotolina o all’interno di un sacchettino di stoffa.

Infine, per lo stesso scopo potremmo utilizzare dei tappi di sughero sempre inumiditi con dell’olio essenziale profumato.

