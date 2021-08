Ormai ce lo sentiamo ripetere da tempo, la colazione è il pasto più importante della giornata. Ed è proprio così, soprattutto se abbiamo l’obiettivo di dimagrire o tenere il nostro peso forma. Fare la giusta colazione, infatti, ci permette di arrivare sino al pranzo senza avere il bisogno di abbuffarci, che causerebbe poi un picco glicemico. Affronteremmo così il pomeriggio con più stanchezza e meno concentrazione.

Fondamentale, quindi, è scegliere i giusti alimenti per contribuire al senso di sazietà e non esagerare con le calorie. Per questo abbiamo stilato una breve lista di 3 cibi da evitare a colazione per dimagrire e 3 gustose alternative. Infatti, la colazione dovrebbe apportare circa il 15% delle calorie giornaliere. Oltretutto, alcuni alimenti vengono digeriti così velocemente da far insorgere la fame anche prima del previsto. La maggior parte di questi hanno in comune un ingrediente contenuto in molti cibi estivi che minaccia i nostri livelli di glicemia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

3 cibi da evitare a colazione per dimagrire e 3 gustose alternative

Fra i cibi preferiti per la colazione ci sono sicuramente le brioches, i cornetti e le merendine. Probabilmente non rimarremo particolarmente sorpresi nell’apprendere che questi non fanno certo bene alla salute e al nostro girovita. Infatti, non contribuiscono con fibre, vitamine o minerali. Contengono, invece, soprattutto grassi e zuccheri semplici.

Lo zucchero riesce a darci un senso di sazietà immediata, ma lo digeriamo molto velocemente. Per questo, una buona alternativa è rappresentata dalla frutta combinata a una buona fonte di fibre, come l’avena. Abbiamo già spiegato come tornare in forma per la bella stagione con una colazione buona ed economica utilizzando proprio l’avena.

Può essere usata anche come alternativa ai “cereali” che di solito mangiamo insieme al latte e che contengono tantissimi zuccheri. Possiamo addolcirla utilizzando del miele, sostituendolo allo zucchero, e possiamo combinarla allo yogurt. Fare molta attenzione, però, al tipo di yogurt che si sceglie. Infatti, anche la stragrande maggioranza degli yogurt in commercio contiene zuccheri.

Questo avviene in particolare per quelli alla frutta. Se, però, siamo appassionati a questo alimento non dobbiamo affatto rinunciarci. Basta infatti selezionare degli yogurt senza zuccheri aggiunti. Questo vuol dire che dobbiamo favorire quelli magri e dal gusto semplice. Possiamo sempre arricchire il nostro yogurt con poco miele e della frutta fresca.

È proprio la frutta a rappresentare una grande alternativa per la colazione. Questa infatti è ricca di minerali e vitamine, che sei combinata a cibi come l’avena possono farci arrivare il sazi al pranzo senza sforzi. Ricordiamo, però, che la cosa migliore da fare è consultare un nutrizionista o il nostro medico di base, che ci consiglierà quale e quanta frutta mangiare rispetto al nostro stato di salute.