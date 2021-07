Generalmente, noi italiani tendiamo a consumare un certo tipo di cibi e bevande soprattutto in questo periodo. Pensiamo al tè freddo o ai gelati. Eppure, questo ingrediente contenuto in molti cibi estivi minaccia i nostri livelli di glicemia

Vediamo di cosa si tratta e perché non è un’alleato della nostra salute, ma soprattutto con che cosa possiamo sostituirlo.

I cibi più consumati dell’estate

Durante la stagione più calda ci sono degli alimenti che consumiamo più di altri. Tendiamo a bere di più e questo è sicuramente positivo. Solo che spesso non beviamo solo acqua, ma anche una lunga serie di bevande zuccherate. Ci concediamo anche più dolci, come i gelati. Oltretutto, siamo più portati a mangiare anche fuori pasto. Tutti questi alimenti hanno qualcosa in comune: contengono molti zuccheri semplici (monosaccaridi).

Questo ingrediente contenuto in molti cibi estivi minaccia i nostri livelli di glicemia

Non è un segreto, gli zuccheri semplici non sono alleati della nostra dieta. Questi, infatti, ci fanno diventare più voraci dopo che li abbiamo consumati. Perché questo succede? Noi assorbiamo gli zuccheri semplici molto più velocemente rispetto a quelli complessi. Ciò vuol dire che la nostra sensazione di sazietà durerà molto meno e avremo presto bisogno o voglia di mangiare di nuovo. Gli zuccheri complessi invece, pur essendo ugualmente calorici, ci fanno sentire sazi più a lungo.

Oltretutto, gli zuccheri semplici contribuiscono fortemente all’iperglicemia e al prediabete. Bisogna limitare il più possibile il consumo di tutti gli alimenti e le bevande che li contengono. Ma questo non vuol dire per forza mangiare di meno o rinunciare al gusto. Basta trovare i giusti sostituti.

Come sostituire gli zuccheri semplici

La prima cosa da fare è limitare il consumo di bevande zuccherate. Nel nostro caffè possiamo usare il dolcificante. L’acqua possiamo insaporirla mettendo in infusione menta e limone. Tra l’altro, questa pratica rende la bevanda più dissetante e aiuta a dimagrire. Possiamo poi sostituire i gelati con i ghiaccioli. Possiamo anche farli in casa utilizzando dei succhi di frutta senza zuccheri aggiunti. Ancora meglio sarebbe fare anche spuntini più sani a base di frutta o verdura. Durante la colazione invece di dolci di vario tipo, possiamo combinare uno yogurt magro con gli ingredienti che più ci piacciono.

Esiste poi un piccolo stratagemma per evitare di mangiare troppo e fuori pasto. Lo troviamo qui.