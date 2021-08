Una delle spese più onerose che ogni famiglia si ritrova a dover sostenere è la bolletta del gas. È inutile cercare di risparmiare qualche euro andando a caccia di offerte al supermercato, se poi non sappiamo come risparmiare sul consumo del gas.

Saper risparmiare su questa spesa equivale a limare costi non necessari e a tenere da parte soldi che possiamo utilizzare per altri obiettivi.

Molte famiglie hanno già capito come ridurre queste spese e, risparmiando energia, hanno anche dato una mano all’ambiente. Scopriamo insieme come fare.

Ecco come fanno quelli che risparmiano ogni anno molti soldi sulla bolletta del gas

I principali motivi per cui le persone consumano il gas sono la produzione di acqua calda per uso domestico, la cottura dei cibi e il riscaldamento della propria abitazione durante la stagione più fredda.

Sicuramente un altro fattore che incide profondamente sul consumo di gas è anche l’attenzione personale che ognuno ripone nei confronti dell’ambiente. È risaputo, infatti, che qualsiasi tipo di spreco abbia un impatto ambientale non indifferente.

Oltretutto queste cifre possono variare anche in base alla zona di residenza, alle abitudini di consumo e al numero di conviventi nella data abitazione. In ultimo, non per importanza, anche l’efficienza dell’impianto energetico influisce su costi e consumi.

È per migliorare questa situazione che tornano molto utili le valvole termostatiche. Sostituiscono le valvole manuali, e sono molto utili perché riescono a mantenere costante la temperatura. La bolletta si asciugherà di molto se manterremo le valvole impostate sui valori da 1 a 3.

Attenzione agli infissi

Anche la qualità degli infissi incide molto sulla temperatura di un’abitazione. Se abbiamo infissi troppo vecchi o rovinati, faremo bene a cambiarli. Infatti, c’è una grande probabilità che non isolino bene il locale a causa di spifferi d’aria. La soluzione potrebbe essere sostituire i vecchi infissi con altri ad alta conservazione termica.

In alternativa potremo semplicemente applicare delle strisce adesive che isoleranno il locale impedendo l’ingresso dell’aria dall’esterno.

Utilizziamo i comparatori di prezzi

Ovviamente anche la tariffa scelta farà la differenza. Per evitare di incappare in una fregatura, potremmo scegliere di affidarci ad un comparatore di tariffe. Sono dei sistemi che permettono di confrontare le diverse offerte presenti sul campo. Su internet ne esistono tantissimi, e ci permetteranno di fare la scelta più giusta per le nostre esigenze e per il nostro portafogli. Ecco come fanno quelli che risparmiano ogni anno molti soldi sulla bolletta del gas.

