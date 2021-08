Le vacanze sono purtroppo un ricordo per molti di noi, periodo in cui ci siamo rilassati e concessi deliziose cene ed aperitivi con gli amici.

Ora ci accingiamo a tornare alla vita di tutti i giorni con la bilancia che segna qualche chilo in più che fatica ad andare via.

Per prima cosa è consigliato disintossicare l’organismo dalle tossine accumulate durante il periodo estivo, evitando il caffè, l’alcol e le bibite gassate.

Fondamentale è bere tanta acqua, riducendo al minimo il consumo di sale e oli da condimento.

Non tutti sanno che questa pianta è ideale per depurarsi e contrastare le smagliature

Si tratta della centella asiatica, una pianta erbacea perenne che cresce in luoghi ombrosi e umidi, solitamente lungo i corsi d’acqua.

Le foglie di questa pianta contengono dei principi attivi che migliorano la circolazione venosa e che stimolano il metabolismo.

La sua proprietà principale è proprio quella di favorire la circolazione sanguigna, proteggendo le pareti dei vasi sanguigni e contribuendo a mantenerli elastici.

Molti la assumono sotto forma di tintura madre, specialmente in estate per favorire la perdita di liquidi senza farci perdere energia.

La centella asiatica è un buon complemento depurativo per le diete finalizzate alla perdita di peso, essendo un diuretico naturale che contrasta la ritenzione idrica.

Applicata sulla pelle è utile pure per il trattamento di eventuali cicatrici, anche quando si tratta di smagliature che spesso sono correlate alla gravidanza.

È ottima sotto forma di tisana e le sue foglie sono facilmente acquistabili in erboristeria o in farmacia.

Per prepararci una tisana, versiamo circa due cucchiai di centella asiatica in mezzo litro di acqua bollente e lasciamo riposare il tutto per qualche minuto.

Procediamo poi filtrando il liquido, per rimuovere i residui lasciati dalla pianta e beviamola ancora calda per ottenere maggiori risultati.

È consigliato berne circa tre tazze al giorno, preferibilmente poco prima dei pasti principali del giorno così da potenziare i suoi effetti diuretici.

Inoltre, dovremo integrare questa tisana con tanta acqua, bevendone un litro e mezzo o due ogni giorno.

L’alternativa in compresse

Esiste anche la formulazione in compresse, ma in questo caso è bene che a prescriverla sia direttamente il medico di base o uno specialista.

Sarà proprio lui ad indicarci le modalità per assumerla e per quanto tempo portare avanti il trattamento.

