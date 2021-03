Esiste un cereale povero che conosciamo bene e che può avere immensi benefici per la nostra salute, facendoci anche perdere peso. Si tratta dell’avena. Generalmente la troviamo nei biscotti o nei cereali insieme al muesli, ma questa può prendere un ruolo centrale, in particolare a colazione. Vediamo insieme come tornare in forma per la bella stagione con una colazione buona ed economica.

Potere saziante

L’avena ha la capacità di saziarci molto in fretta. Certo, la stessa cosa può fare un hamburger, ma la qualità del cibo che stiamo ingerendo non è sicuramente la stessa. L’avena ci dà questa sensazione di pienezza grazie all’alto contenuto di carboidrati. Non spaventiamoci di fronte a questa parola, perché questi non sono gli stessi carboidrati contenuti nella pasta comune. Questi sono carboidrati complessi che vengono assorbiti lentamente e per questo mantengono sotto controllo lo zucchero nel sangue, saziandoci senza farci ingrassare.

Colesterolo e diabete

Grazie a questa sua interazione con gli zuccheri, l’avena è anche un alimento estremamente indicato per chi soffre di diabete. Non solo, ma questo cereale può anche mantenere il colesterolo basso decongestionando le vene. Tutto ciò contribuisce ancora alla perdita di peso.

Regolarità intestinale

L’avena è anche un cereale ricco di fibre, le stesse contenute nelle verdure. In quanto tale favorisce il transito intestinale eliminando dal nostro corpo le tossine. Anche questo contribuisce alla perdita di peso e al generale benessere fisico del nostro corpo.

Pelle elastica

Grazie all’alto contenuto di minerali come sodio, potassio, zinco e ferro, l’avena ha anche altri benefici. Uno di questi è il fatto che aiuta a mantenere l’elasticità della pelle dopo la perdita di peso.

Come tornare in forma per la bella stagione con una colazione buona ed economica grazie all’avena

Ora che conosciamo i molteplici benefici dell’avena vediamo come consumarla. Innanzitutto, questa può essere mangiata sia al naturale che cotta. Ciò vuol dire che la nostra colazione può essere sia calda che fredda a seconda delle preferenze.

In un caso o nell’altro possiamo unire l’avena al latte, direttamente dal frigo o riscaldato in un pentolino. In entrambi i casi si dovrebbe lasciare il cereale nel latte per almeno un’ora così da ammorbidirla. Per evitare questo passaggio però è possibile tritare l’avena nel mixer a pezzi più o meno grossi quando l’abbiamo appena comprata. In questo modo l’avremo sempre pronta senza bisogno di lasciarla in ammollo per lungo tempo. Consigliamo di consumarla insieme al miele e alla frutta per una colazione leggera e sfiziosa.