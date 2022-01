San Valentino è vicino e in tanti stanno progettando di passare un weekend fuoriporta. Quest’anno infatti la Festa degli Innamorati cade di lunedì. Quale occasione migliore per partire e godersi un po’ di relax sfruttando magari un weekend più lungo?

Quindi come tutte le volte che si decide di fare una piccola gita ecco che non sappiamo dove andare. Organizzare un viaggio da zero non è sempre facile soprattutto se si hanno solo 15 giorni. La maggior parte delle strutture più rinomate sono già prenotate, le mete più visitate non hanno neanche una stanza libera.

Allora perché non approfittarne per scoprire nuovi posti che sicuramente ci incanteranno con la loro bellezza? Non serve allontanarsi troppo o uscire dall’Italia per passare un fine settimana da sogno. Infatti il nostro Bel Paese nasconde gemme uniche e magiche davvero dietro ogni angolo.

3 borghi romantici e incantati in Italia per trascorrere un weekend da sogno a San Valentino

Partiamo con Piazzola sul Brenta, poco distante da Padova che è di una bellezza incredibile. La prima tappa in questa cittadina veneta è sicuramente Villa Contarini. Un’elegante residenza che sorge sui resti di un antico castello costruito intorno all’anno Mille. Passata poi ai Contarini che l’ampliarono trasformandola in una Reggia con giardino e porticato. Un’altra tappa infatti sono proprio le Logge Palladiane dove sorseggiare uno spritz ammirando l’incredibile spettacolo architettonico.

Passiamo poi a Lovere un borgo in provincia di Bergamo forse tra i più belli d’Italia. Si affaccia sul Lago d’Iseo con una storia che sembra risalire fino ai Celti. Il suo centro storico è un’incredibile testimonianza medievale che lascia senza fiato. Sembra essere così bello da meritarsi il titolo Borgo più romantico d’Italia secondo la scrittrice Lady Wortley Montagu.

Sirmione

Per finire Sirmione, un altro comune che sorge su un lago ma questa volta è il Lago di Garda. Non molto distante da Milano e facilmente raggiungibile è la gita più romantica che c’è. Un giro in barca al tramonto per ammirare la bellezza del borgo illuminato dal sole calante. Ma anche la visita al Castello Scaligero con tanto di ponte levatoio per catapultarsi in un’altra epoca. Per concludere poi la Grotte di Catullo sulla punta della penisola di Sirmione. L’area archeologica delle Grotte di Catullo conserva i resti di una villa residenziale ed è attualmente visitabile.

Questi sono solo 3 borghi romantici e incantati in Italia da visitare per una fuga con la nostra dolce metà. Meglio organizzare già da ora per trovare offerte vantaggiose in posti così magici. Per gli amanti della natura una tappa da considerare in Lombardia è l’Orrido di Nesso. Canyon e cascate da togliere il fiato sono sicuramente una buona idea per stupire il nostro partner.

