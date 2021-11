I giorni di novembre stanno velocemente passando e l’inizio del mese prossimo si apre con il ponte dell’Immacolata, periodo in cui i più fortunati possono prendersi ben cinque giorni di ferie. Per questo motivo è meglio incominciare a organizzarsi per fare un giro nelle bellezze che la nostra penisola ci offre. Ecco un esempio in merito nel Nord Italia. Infatti questo borgo fra i più belli d’Italia è perfetto da visitare fra novembre e dicembre per arte e storia. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché dovremmo assolutamente andarci proprio in questo periodo.

Stiamo parlando di Lovere, paese situato nella provincia di Bergamo in Lombardia. Come abbiamo già accennato in passato, questa regione poco frequentata è la migliore da esplorare fra novembre e dicembre per arte e storia. È stata infatti premiata per le sue bellezze e attività tipicamente invernali da un’eccellenza a livello mondiale, la rivista “National Geographic”. Questa deliziosa cittadina si affaccia sul lago di Iseo che vanta secoli di storia che vanno dall’antica Roma fino ad oggi.

L’insediamento più famoso però rimane quello medievale, periodo in cui il territorio venne affidato ai monaci di Tours. Da non perdersi assolutamente il Castelliere Gallico, l’architettura militare più antica risalente ad un periodo compreso fra il IV e il III secolo a. C. Gli amanti dell’arte invece non dovrebbero mancare di girare per le stanze dell’Accademia Tadini, uno dei musei più antichi della regione. Qui infatti sono conservate alcune opere di Antonio Canova, Giandomenico Tiepolo e Francesco Hayez.

Cosa vedere nelle immediate vicinanze

Ovviamente, se non si ha mai avuto l’occasione prima, questa potrebbe essere la buona volta per fare un giro a Milano, che dista poco meno di un’ora e mezza. Infatti questa insospettabile città italiana è fra le migliori per qualità della vita dopo aver scalato 40 posizioni. Lo stesso vale per Bergamo stessa che invece è molto più vicina. Ci si impiega infatti solo 45 minuti di macchina. Se invece ci si vuole dedicare ad un turismo in scala più ridotta, possiamo passare a dare un’occhiata a centri molto più piccoli. Ad esempio vale la pena vedere la località lacustre di Pisogne, che si trova solo a 6 km.

