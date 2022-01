L’uso costante del telefonino ci impone di tenerlo aggiornato e pulito. Molte sono infatti le app presenti sul nostro cellulare che utilizziamo abitualmente e che ci semplificano la vita di tutti i giorni. Ma spesso ciò comporta una pulizia interna per cancellare i dati meno usati, perché alcune app social possono appesantire la memoria. Per fortuna però sul nostro cellulare non abbiamo solo social, ma come dicevamo prima, anche delle app molto utili per il nostro vivere quotidiano.

App comode per tutti

Tra le app più frequentemente usate in cima alla lista abbiamo sicuramente applicazioni dei nostri circuiti bancari e postali. Grazie a questi potremo infatti controllare l’accredito del nostro stipendio e sbrigare altre fondamentali pratiche come il pagamento di una bolletta.

Possiamo approfittare della banca online anche per inviare denaro e ricevere denaro da utenti privati e avere la comodità di non dover andare a ritirare fisicamente il contante.

Per facilitare questa operazione sono nate molte app di scambio di piccole quantità di denaro tra privati.

La più famosa è sicuramente PayPal, che ci permette di ricevere e inviare denaro con transazioni sicure.

Infatti, mentre un bonifico bancario anche tra familiari potrebbe comportare delle spese accessorie pagando una commissione, con PayPal si può ovviare a questo pagamento.

Quindi, per prima cosa, converrà iscriversi e avviare le pratiche di registrazione. È tutto molto facile e veloce e basterà avere una mail di riferimento per poterlo fare.

Come usare l’app di Paypal per scambiare denaro con amici e parenti senza pagare commissioni indesiderate

Una volta completata la pratica, potremo avviare l’app per fare transazioni di varia entità. A questo punto dovremo fare attenzione ad un particolare.

Se avremo la necessità di fare una raccolta di quote regalo per parenti e amici o pagare all’istante la nostra parte di serata fuori, usare l’app sarà semplicissimo.

Infatti, l’app si appoggia al nostro conto corrente bancario, per cui potremo avviare la transazione senza pagare la commissione cliccando sulla voce Familiari e amici.

Dopo aver scelto la mail tra i nostri contatti e digitato la quota da versare, dovremo scegliere, appunto, la voce Familiari e amici per non pagare inutili commissioni. Con questo piccolo accorgimento PayPal tutela entrambe le parti da pagamenti accessori.

Se invece saremo costretti a fare una transazione commerciale, allora pagheremo una piccola quota corrispondente al tariffario previsto da PayPal.

Ecco, dunque, come usare l’app di PayPal per scambiare una piccola quantità di denaro ed essere sicuri di non dover pagare la commissione.