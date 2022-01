Per piante da frutto o da fiore potrebbero essere questi i migliori vasi da esterno per risparmiare sull’acqua d’irrigazione

Chi ama avere un giardino o un terrazzo fiorito spesso non bada a spese. Aiuole, pergolati e soprattutto vasi sono fondamentali per accogliere piante di ogni genere. Ecco perché è importante sceglierli con cura, in base allo spazio a disposizione e al suo orientamento.

Ma nella scelta delle fioriere o dei vasi si deve tener conto anche della tipologia di pianta. Di terracotta, di argilla, in plastica o di legno e poi tutte le varie forme e misure. Quando si va a comprare un vaso si è sempre travolti dall’imbarazzo della scelta. Con questa consapevolezza, abbiamo chiesto ai migliori vivaisti del settore quali sono i criteri per scegliere il vaso perfetto.

Che sia per piante da frutto o da fiore, qui troveremo tutti i consigli per scegliere i modelli più adatti. Dalla Redazione abbiamo anche pensato al risparmio. Infatti, esistono vasi che possono raggiungere anche prezzi molto alti. Allora, vediamo quali acquistare per risparmiare sull’acqua d’irrigazione senza rinunciare alla qualità.

Caratteristiche e materiali dei vasi

I vasi più venduti nel settore giardinaggio sono quelli in plastica o resina perché più economici. Oggi riescono a imitare le sembianze di pesanti vasi di terracotta, ma con un peso assai minore, che li rende pratici e duraturi. Entrambi questi materiali hanno il vantaggio di poter essere spostati facilmente e di essere robusti. Inoltre, dipende dal modello, possono essere molto belli. La plastica è ottima per le piante che necessitano di umidità costante.

I vasi in ceramica trattengono moltissima umidità. Sono quindi ottimi per i climi molto caldi. La terracotta, invece, resiste al freddo ed è traspirante. Purtroppo è molto pesante e può avere costi notevoli. Le fioriere in legno sono perfette per ogni stagione, perché tengono calore in inverno e fresco d’estate. Tuttavia hanno costi medio alti e si rovinano più facilmente.

Per piante da frutto o da fiore potrebbero essere questi i migliori vasi da esterno per risparmiare sull’acqua d’irrigazione

Una volta scelto il materiale più adatto alle nostre piante, cerchiamo di capire come risparmiare sull’acqua. Da tempo sono in produzione dei modelli dotati di un fondo doppio che funziona come sottovaso e come raccoglitore d’acqua. Ogni volta che si annaffia la pianta, l’acqua che non viene assorbita e che passa dai buchi di drenaggio finisce in questo contenitore.

Questo espediente consente di non far marcire la pianta, di arieggiare la parte forata del vaso ma soprattutto di risparmiare l’acqua. Una volta raccolta, la stessa può essere usata per annaffiare altre piante. Il meccanismo si ripete in caso di pioggia, quando le piante scaricheranno l’acqua in eccesso.

Lettura consigliata

Come costruire un giardino verticale nel vostro terrazzo