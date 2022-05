C’è frutta di stagione e frutta che troviamo tutto l’anno. La banana è una di queste. Incredibilmente salutare e conveniente, è tra gli alimenti preferiti per la facilità con cui si può reperire. Soprattutto per chi desidera mangiare più sano, la banana è una delle scelte migliori. Questo frutto ricco di fibre e vitamine viene utilizzato spesso in cucina per diverse ricette e dolci a basso contenuto calorico. La banana ha, però, anche diversi benefici nascosti. Infatti, potrebbe diminuire il rischio d’infarto e aiutare a dimagrire grazie alle sue proprietà. In particolare, la banana ha un alto contenuto di potassio, un minerale che aiuterebbe a migliorare la salute del cuore e a bilanciare la pressione del sangue. Inoltre, contiene flavonoidi antiossidanti che potrebbero diminuire il rischio d’infarto.

Soprattutto per quanto riguarda le banane meno mature, l’alto contenuto di amido e pectina potrebbe aiutare a migliorare la digestione. Queste fibre, infatti, formano un acido che promuove la salute intestinale. Essendo una fonte importante di potassio, potrebbe anche migliorare la salute dei reni. Questo frutto potrebbe, inoltre, aiutare a dimagrire. Infatti, le banane sono estremamente nutrienti ma non eccedono eccessivamente in calorie. Inoltre, tendono a ridurre il nostro appetito, aiutandoci a non mangiare cibi meno salutari.

Infine, per gli amanti dell’allenamento, questo frutto potrebbe essere lo snack perfetto dopo la palestra. Le banane non sono solo facili da trovare, ma sono anche semplici da inserire nelle ricette. Sia come merenda salutare sia come ingrediente segreto per torte e macedonie.

Potrebbe diminuire il rischio d’infarto e aiutare a dimagrire questo frutto economico, ecco una ricetta senza uova e latte per una colazione gustosa

I pancake alla banana sono veloci e semplici da fare per una colazione salutare. Ci serviranno solo:

1 banana;

140 ml di acqua;

80 g di farina;

1 cucchiaio di zucchero;

olio q.b.;

sale q.b.;

1 cucchiaino di bicarbonato o lievito.

Procedimento

Prendiamo a banana e schiacciamola all’interno di una ciotola. Aggiungiamo l’acqua e mescoliamo, poi versiamo anche la farina e il lievito. Mescoliamo il tutto per rendere il composto omogeneo. Copriamo con uno strofinaccio e aspettiamo almeno 30 minuti. Passato il tempo, versiamo una goccia d’olio su una padella e scaldiamo bene. Iniziamo a versare al centro della pentola un mestolo di composto. Dopo un paio di minuti inizieranno ad esserci delle bolle sulla superficie. Procediamo a girare il nostro pancake dall’altro lato e facciamo cuocere per un paio di minuti. Disponiamo il pancake pronto su un piatto e ripetiamo il passaggio. Ed ecco una colazione veloce e gustosa senza uova o latte.

