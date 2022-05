Non solo Italo e Freccia argento o rossa, grazie a queste novità potremo valutare anche se viaggiare ed andare in vacanza in auto, in autobus o in aereo

Per chi sta programmando le vacanze, ci sono alcune opzioni da poter aggiungere al ventaglio delle possibilità disponibili. Se non disponiamo di un’automobile allora potremmo pensare ad utilizzare l’aereo o l’autobus grazie a nuove tratte tutte da sperimentare. Se invece possediamo un mezzo nostro ma non possiamo o vogliamo guidare per tanti chilometri, c’è un servizio che potrebbe fare a caso nostro.

Molte volte per raggiungere il Nord, partendo dal Sud o viceversa non consideriamo gli scali minori. Ad esempio, se volessimo recarci a Catania o a Lamezia Terme potremmo valutare l’Aeroporto di Bolzano. La compagnia aerea Skyalps propone alcune tratte che potrebbero esser molto utili a chi volesse visitare le Dolomiti. Ad esempio in Val di Fassa troviamo Canazei, paradiso del trekking e della mountain bike, immerso nelle Dolomiti. Oppure potremmo visitare il Lago di Caldonazzo, il lago adorato dai tedeschi e dagli olandesi.

Da Bolzano si può raggiungere Lamezia Terme, Catania, Brindisi, Cagliari od Olbia. Fra le mete internazionali, invece, annoveriamo ad esempio, Ibiza, Brac e Palma de Mallorca.

Viaggiare con la nostra auto ma senza guidare

Nelle prossime vacanze potremmo aver voglia di spingerci un po’ oltre la nostra Regione senza però accollarci ore di guida. Certo, quando arriviamo a destinazione potremmo avere necessità di muoverci agevolmente sul posto con il nostro mezzo. Oltre alle auto a noleggio, però, c’è un servizio che si chiama CiaoAldo. Questa innovativa piattaforma, fruibile tramite sito internet o App, mette in contatto autisti verificati e con Green Pass con i viaggiatori. L’autista guiderà la macchina del cliente ad una tariffa da 10 euro all’ora. L’autista poi provvederà con altri mezzi a tornare a casa. Per quanto riguarda la sicurezza anti-Covid, i clienti dovranno sedersi sul sedile posteriore. Un servizio molto comodo anche in caso di piccoli infortuni che rendono impossibile la guida di un mezzo come le fratture degli arti.

Flixbus

Flixbus è la start up che pre-pandemia aveva rivoluzionato il viaggio in pullman. Ora che si auspica una stagione turistica estiva di ripresa, le tratte coperte aumentano. Diventano oltre 200 le città collegate con Milano. Oltre ai collegamenti con gli aeroporti di Orio al Serio, Malpensa e Linate, sono state potenziate nuove tratte di lunga percorrenza. Ne sono un esempio i collegamenti con Palermo, Enna, Cosenza per citarne alcuni. Inoltre sono servite anche le mete del turismo balneare come Sanremo o Riccione.

Non solo Italo e Freccia, grazie a queste novità potremo valutare altri mezzi per raggiungere il mare o la montagna.

