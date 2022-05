2 bellissime e tranquille spiagge con una sabbia dorata e acque tra le più pulite in Nord Italia, adatte anche a bambini piccoli e cani per un weekend da sogno al mare 

Si sa il mare più bello si trova nel Sud Italia. Chi si trova al Nord, però, non può sempre intraprendere un lungo viaggio per un bagno. Soprattutto per chi ha bambini molto piccoli, doversi spostare potrebbe essere un problema. Inoltre, si cercano sempre delle meravigliose mete ben attrezzate. Avere figli significa anche trovare zone con servizi adatti a tutte le età.

Fortunatamente, queste 2 bellissime e tranquille spiagge in Veneto adatte anche ai bambini sono la meta perfetta. Entrambe sono zone tranquille e ricche di attività per grandi e piccini.

Bibione

Affacciata sul mare adriatico, Bibione è una delle mete più scelte da Veneti e non per le proprie vacanze. Con una sabbia dorata a acque tra le più pulite, la località offre tutti i tipi di intrattenimento. Infatti i lidi presenti offrono attività sportive ed eventi. In alcuni casi ci sono anche mini club e mini park gratuiti, che possono far divertire anche i più piccoli. Questo permette finalmente un po’ di relax per i genitori.

Ci sono inoltre diversi lidi che propongono attività anche dedicate ai cani. Questi luoghi sono attrezzati con tutto il materiale necessario, come ciotole e sacchetti igienici. Per chi non ama il fumo, inoltre, Bibione è una delle prime spiagge ad aver applicato il divieto di fumo. In caso contrario, ci sono comunque delle aree per i fumatori.

Infine, questa località turistica è famosa anche per le terme, che offre numerosi trattamenti e cure, oltre ad una zona benessere.

Caorle

La seconda meta è Caorle, una piccola località balneare dotata di due spiagge. La prima è quella di Levante, lunga con un fondale basso. Questa spiaggia è perfetta per chi ha bambini piccoli, perché meno pericolosa. La seconda, quella di Ponente, ha un fondale più profondo.

Non c’è da preoccuparsi per chi ha un cane. Infatti, esiste la Bau Beach, dedicata ai nostri compagni pelosi. Tutte le spiagge sono vicine al centro e vantano di una pulizia invidiabile.

Per quanto riguarda le attività, anche questo centro turistico ne ha diverse. Innanzitutto ci sono diversi parchi giochi, con attività adatte anche ai più piccoli. In alternativa, Caorle ha anche un parco acquatico adatto alle famiglie, l’Acquafollie.

Quasi tutti gli hotel sono attrezzati per vacanze in famiglia, con un gran numero di servizi, come il miniclub. Ci sono anche diverse strutture che accettano animali domestici.

Quindi anche chi si trova nel nebbioso Nord, d’estate può fare un weekend da sogno. Non è sempre facile poter partire per luoghi lontani, ma non siamo costretti a scegliere la montagna. Grazie a queste opzioni, però, possiamo prendere il sole e rilassarci, con tutta la famiglia. Questo in totale sicurezza e con una garanzia in più sulla pulizia.

