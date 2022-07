Alcuni cibi più di altri possono apportare benefici al nostro organismo. Questi alimenti potrebbero svolgere un’azione preventiva contro possibili malattie. In alcuni casi potrebbero anche avere un ruolo curativo di alcuni disturbi. Tre alimenti, in genere associati all’estate, potrebbero portare, secondo la medicina, importanti benefici al nostro organismo.

La salute del nostro organismo parte soprattutto da un’attività di prevenzione. Condurre una vita con abitudini sane e seguire una dieta alimentare equilibrata, sono due pilastri per allontanare le malattie.

Una dieta equilibrata fatta di cibi sani aiuta l’efficienza di tutti i nostri organi interni. Giustamente la maggior parte delle persone fa attenzione al cuore. Tuttavia in un organismo sano tutti gli organi devono funzionare alla perfezione anche quelli meno conosciuti, come pancreas, milza, reni e il fegato.

Attenzione a ciò che mangiamo

Ciò che mangiamo e la quantità di cibo che assumiamo non incide solo sul peso ma anche sul funzionamento degli organi interni al nostro corpo. Il fegato, ad esempio, è un organo fondamentale per il nostro metabolismo. Probabilmente pochi sanno che questo organo è la ghiandola più grande del nostro corpo. Una delle sue funzioni fondamentali è quella di proteggere l’organismo eliminando le sostanze tossiche. Quindi il buon funzionamento del fegato è fondamentale alla salute del nostro corpo.

Una dieta ricca di grassi alimentari, l’eccesso di alcol, il fumo e l’abuso di farmaci, possono causare danni a questo e ad altri organi. Ecco perché è molto importante fare attenzione a ciò che mangiamo per garantire il funzionamento al meglio del nostro organismo.

3 alimenti dell’estate con eccezionali benefici per l’organismo e il corpo umano

Alcuni cibi più di altri, che consumiamo soprattutto in estate, potrebbero aiutare il funzionamento efficiente del nostro organismo. Per esempio il tè verde ha molte qualità benefiche per il nostro corpo. Questo alimento è un ottimo antiossidante e un antinfiammatorio e quindi aiuta ad eliminare le tossine. Inoltre secondo alcuni studi potrebbe contrastare il cancro e portare benefici al nostro sistema cardiovascolare.

Il cocco è un alimento che mangiamo soprattutto d’estate. Chi non ha mai preso un pezzetto di cocco sulla spiaggia? In realtà questo frutto è presente tutto l’anno nei nostri supermercati. Il cocco è un grande alleato del cuore infatti sembrerebbe che possa aumentare la presenza del colesterolo HDL quello buono nel sangue. Inoltre è anche un alleato del fegato perché aiuterebbe a rimuovere le tossine nel corpo.

Tra i 3 alimenti dell’estate con eccezionali benefici, c’è anche il limone. Questo frutto, che generalmente associamo all’estate, in realtà è presente sulle nostre tavole tutto l’anno. I suoi benefici per il nostro organismo sono notevoli a partire dall’alto contenuto di vitamina C e potassio. Inoltre secondo la scienza potrebbe avere un’azione antiossidante e antitumorale.

Ma il succo di limone ha una qualità ulteriore, utile soprattutto in estate. Infatti potrebbe portare benefici contro le scottature e le verruche ma anche contro l’acne e le micosi della pelle.

Le regole di Leonardo per una vita sana

Mantenere delle sane abitudini a tavola può aiutarci ad allontanare le patologie e a mantenere in forma il nostro corpo e soprattutto la nostra mente. Lo stesso Leonardo da Vinci aveva ben presente che corrette e sane abitudini di vita e alimentari potevano mettere al riparo delle malattie. Il genio da Vinci aveva creato 7 regole per vivere a lungo e mantenersi in forma. Semplicissime abitudini molte delle quali legate al buon senso e che sono valide ancora oggi. Alcune di queste riguardano proprio il rapporto tra l’uomo e il cibo.

