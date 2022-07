Non molti sanno che lo streaming può consumare un bel po’ di elettricità e proprio per questo mostreremo come continuare a guardare i nostri contenuti in streaming preferiti, risparmiando elettricità e denaro.

Certo, è molto piacevole guardare film e serie TV o ascoltare musica quando vogliamo. Tuttavia, lo streaming richiede molta elettricità: i video, per esempio, consumano circa l’80% di tutta l’energia richiesta da Internet.

Questo è dovuto all’elevato consumo di elettricità richiesto dai server e al fatto che devono anche essere raffreddati.

Sia la trasmissione dei dati che i server consumano molta energia elettrica e quindi danneggiano l’ambiente e il nostro equilibrio ecologico attraverso le emissioni di CO2.

Ma possiamo ridurre il consumo seguendo alcuni suggerimenti e trucchi.

Come risparmiare elettricità durante lo streaming, 5 consigli convenienti per il portafogli e per il clima

Il primo consiglio è scaricare i contenuti che vogliamo vedere o ascoltare, sul nostro dispositivo. In questo modo i dati non devono essere trasmessi ogni volta che guardiamo o ascoltiamo il programma, ma solo una volta.

Il download offre un vantaggio su tutti: la possibilità di guardare film e ascoltare musica anche senza connessione.

Il secondo consiglio è utilizzare una connessione cablata o Wi-Fi

Lo streaming su una connessione cellulare consuma molta energia. L’Agenzia federale dell’ambiente è giunta alla conclusione che l’uso del 3G provoca la maggior parte delle emissioni di CO2.

E il 5G? Secondo l’Agenzia federale per l’ambiente il 5G rilascia più del doppio delle emissioni di CO2 per ora di streaming video rispetto a una connessione in fibra ottica.

Il terzo consiglio per risparmiare energia durante lo streaming è ridurre la risoluzione.Soprattutto con schermi piccoli, come smartphone, tablet o laptop, possiamo impostare solo HD anziché 4K/Ultra HD (2160p) o Full HD (1080p).

Probabilmente non noteremo alcuna differenza visiva, ma considerando la quantità di dati trasmessi e il consumo energetico, ne vale la pena.

Con questo nuovo sito, invece, potremo vedere un bel po’ di programmi in streaming in modo gratuito.

Gli ultimi due consigli per risparmiare energia

Adesso vedremo gli ultimi due consigli per capire come risparmiare elettricità durante lo streaming.

Il quarto consiglio è trasmettere in streaming solo ciò che stiamo effettivamente guardando e interromperlo ogni volta che siamo impegnati a fare altro.

Non lasciamo andare un film se siamo impegnati con qualcos’altro. Eseguiamo lo streaming solo se lo stiamo guardando effettivamente.

L’ultimo consiglio è valutare la possibilità di utilizzare l’elettricità verde. Scegliamo le piattaforme di streaming che utilizzano l’elettricità verde per i loro data center, in questo modo aiuteremo l’ambiente e il nostro portafogli.

