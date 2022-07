Il rimedio definitivo per prevenire le farfalline del cibo in dispensa

Sappiamo tutti quanto sia fastidioso ritrovarsi una numerosa famiglia di farfalline del cibo nella dispensa, dove conserviamo farine, zucchero, riso e simili. Esistono in commercio molti rimedi per eliminarle definitivamente, tra trappole adesive e rimedi casalinghi. Ma per evitare che il problema si ripresenti, forse è meglio prevenire. Esiste la soluzione perfetta per scongiurare la ricomparsa di queste graziose, ma alquanto invadenti, farfalline del cibo ed è a costo zero.

Cosa sono le farfalline del cibo

Il nome scientifico della farfallina del cibo è Plodia Interpunctella, anche nota come tarma del cibo, o farfalla della farina. Il suo cibo preferito è la farina, per l’appunto, ma non disdegna neanche i cereali, la pasta e la frutta secca. Sappiamo bene quanto sia comodo avere la farina pronta all’uso, ma molto spesso la conserviamo in maniera scorretta, creando un ambiente favorevole alle tanto temute farfalline del cibo. La farina è infatti un prodotto facilmente deperibile. Soprattutto d’estate, a causa del caldo e dell’umidità, possono proliferare facilmente funghi e insetti. Le farfalline del cibo sono in realtà insetti innocui per l’uomo, ma sicuramente non sono un condimento gradito, da mescolare ai nostri prodotti in dispensa. Fortunatamente, esiste un trucco per prevenire la proliferazione di questi insetti volanti intorno ai nostri pacchi di farina.

Buone norme di conservazione

Prima di illustrare il rimedio perfetto per prevenire le farfalline del cibo, scopriamo come dovremmo conservare i nostri pacchi di farina e zucchero in modo corretto in dispensa. La prima brutta abitudine da abbandonare è quella di conservare i prodotti della dispensa (pasta, zucchero, farina, cereali ecc.) nella loro confezione originale. Sarebbe meglio trasferirli in contenitori di vetro, possibilmente con chiusura ermetica. Questo trucco è utile per tenere lontane muffe e funghi. Un rimedio naturale per allontanare le farfalline è quello di tenere un bicchiere con foglie di alloro o basilico in dispensa. L’aroma che rilasciano le terrà lontane e inoltre rilascerà un gradevole profumo.

Il rimedio definitivo per prevenire le farfalline del cibo in dispensa

Si dice sempre che la farina andrebbe conservata in un luogo fresco e asciutto. Bene, allora proviamo a conservarla in freezer nei mesi estivi! È l’ambiente ideale per la farina. Ci basterà conservarla in sacchetti di plastica e porzionarla a nostro piacimento, perché non congelerà a basse temperature. Perciò, sarà subito pronta all’uso quando ne avremo bisogno per le nostre preparazioni in cucina. È questo il rimedio definitivo per prevenire le farfalline in cucina e in dispensa nei mesi estivi. In un attimo, e a costo zero, il problema sarà risolto!

Lettura consigliata

Come eliminare i tarli del legno e le tarme dei vestiti con un unico rimedio naturale che profuma anche gli armadi