Gli outfit di Capodanno sono un tripudio di tessuti preziosi e dettagli scintillanti. Ma non è detto che si debba spendere una fortuna per il look perfetto. Ecco 3 abiti eleganti sotto i 30 euro da indossare a Capodanno per valorizzare le curve a ogni età.

Gli outfit più chic per Capodanno senza spendere una fortuna

L’eleganza è spesso sinonimo di semplicità. Infatti per essere le più chic della festa non è detto che si debbano indossare gli abiti più costosi.

Ma a Capodanno si vuole sfoggiare qualcosa di speciale: magari un abitino di paillettes, oppure di velluto. Qual è allora il segreto per vestirsi alla moda risparmiando?

Fortunatamente, le tendenze vanno e vengono. È quindi possibile avere già degli abiti che sono caduti nel dimenticatoio e poi tornati alla improvvisamente alla ribalta.

Corriamo dunque a controllare se troviamo nell’armadio i capi di tendenza per Capodanno. In alternativa, si può fare un’occhiata nei negozi dell’usato e vintage. A ringraziare sarà anche l’ambiente.

Se invece si vuole acquistare qualcosa di nuovo, un’ottima idea è comprare un vestitino che si possa abbinare facilmente. In questo modo non si dovrà spendere un patrimonio in nuovi accessori.

Ecco dunque tre proposte perfette da indossare semplicemente con collant, blazer e scarpe nere.

3 abiti eleganti sotto i 30 euro da indossare a Capodanno per valorizzare le curve a ogni età

Chi ha mai detto che le donne meno giovani o con un fisico formoso non possano indossare un abitino?

Spesso ci si nasconde dietro pantaloni larghi e camicie ampie. Invece i vestiti giusti possono valorizzare le donne curvy a ogni età. Due modelli di Kiabi, in particolare, sono perfetti per evidenziare il punto vita, creando una forma a clessidra.

Il primo è un morbido vestito satinato, con uno scollo a V che slancia la figura. È disponibile soltanto online, a 29 euro. Le taglie vanno fino alla 3XL, e i colori disponibili sono entrambi perfetti per Capodanno. Si può infatti scegliere fra bordeaux e champagne.

Un altro vestitino di Kiabi è ancora più economico: costa solo 20 euro. Si tratta di un abito verde plissettato, dal finish lucido. Perfetto per cavalcare la tendenza metallizzata che sta facendo furore questo inverno.

Infine, si può indossare un grande classico spendendo solo 15 euro. È l’abito corto e drappeggiato di H&M, con paillettes d’argento. Il modello è molto sexy, sopra il ginocchio e con la schiena scoperta. Ma si può optare per un look più sobrio abbinando un blazer nero lungo.

