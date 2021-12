Siamo reduci dal Natale e siamo riusciti ad accettare anche i regali meno graditi? Molto probabilmente abbiamo la casa invasa da confezioni e carta colorata. Se per un secondo abbiamo avuto la tentazione di buttarla, fermiamoci. Quei fogli potrebbero rivelarsi dei preziosissimi alleati per dare nuova luce alle stanze e per creare oggetti belli e utili. Ed eviteremo di buttare la carta dei regali di Natale dopo aver scoperto come usarla per rendere la casa meravigliosa. Ci basteranno della colla, un paio di forbici e un po’ di fantasia e manualità. Il risultato è assicurato e ad altissimo livello scenografico.

Abbiamo una carta regalo con un disegno bellissimo e con un colore che si intona alla perfezione ai nostri mobili o alla libreria? È il momento di utilizzarla per ricoprire la base delle mensole e il fondo. Dobbiamo averne abbastanza a disposizione ma ci basterà prendere le misure degli scomparti, ritagliare e incollare sulla superficie. Facciamo attenzione a non esagerare con la colla e a non far formare bolle d’aria. In pochi secondi la stanza avrà una luce completamente diversa.

Un’altra idea di riciclo creativo per la carta regalo è quella di trasformarla in un segnaposto personalizzato per il cenone di Capodanno. Prendiamo dei cartoncini monocolore e decoriamoli con la carta dei regali. Possiamo scrivere il nome dell’invitato, ritagliare figure o dargli la forma che più ci piace. In alternativa possiamo semplicemente arrotolare la carta su se stessa a cono e creare un albero di Natale in miniatura. Aggiungiamo una pallina rossa e un rametto dell’albero e creiamo un irresistibile addobbo per il cenone.

La calza della befana e le cornici delle polaroid

Con la carta avanzata dai regali (e anche con i nastri) possiamo realizzare un’originalissima e coloratissima calza della befana per i bambini. Prendiamo due fogli di carta abbastanza grande e pieghiamoli a metà per renderli più resistenti. Con un paio di forbici ritagliamo la carta e diamogli la forma della calza. Chiudiamo i lati con della colla e il gioco è fatto. Per decorare e chiudere la calza possiamo usare proprio i nastri dei regali.

Negli ultimi anni le vecchie polaroid sono tornate prepotentemente nelle nostre vite. E allora perché non rendere più divertente l’anonima cornice bianca di queste foto? Ci basterà ritagliare delle strisce di carta e incollarle sulla cornice. Oppure rivestirla completamente con la carta regalo. Diamo spazio alla fantasia e il nostro album di foto natalizie diventerà un vero spettacolo da attaccare al muro.

