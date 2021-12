Saper scegliere i vestiti più adatti alla propria figura è importante per valorizzarsi. Ma molte cadono nell’errore di credere che ci siano capi vietati: niente abiti fascianti per le donne curvy, niente tacchi per le più alte, ecc.

In realtà non è così. Si può scegliere di tutto, purché si conoscano i giusti abbinamenti. Dunque ecco come indossare il cappotto lungo che sta spopolando a tutte le età per slanciare la figura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il capospalla che valorizza qualsiasi look

Per quanto riguarda cappotti e giubbotti, fra le tendenze per l’inverno 2021/2022 c’è solo l’imbarazzo della scelta. Da un elegantissimo e pratico giubbino che molte hanno già nell’armadio, fino ai modelli di giacca teddy sotto i 50 euro.

Ma continua a spopolare anche il cappotto lunghissimo, che arriva fino alle caviglie. Lo si è visto indosso alle più stilose fra le celebrità, da Kim Kardashian a Gigi Hadid.

I modelli più classici sono quelli color nero o cammello, ma si può anche osare con le tonalità più alla moda questo inverno, come il verde o il giallo. Oppure con il bellissimo colore da scegliere al posto del nero per essere davvero alla moda nell’autunno/inverno 2021/2022.

I vantaggi di questo capo sono molteplici. Innanzitutto tiene al caldo letteralmente dalla testa ai piedi. In secondo luogo, si adatta a stili diversi: è perfetto per un look elegante, ma dà anche carattere a un outfit più casual. È inoltre un capo dal fascino intramontabile, che sta bene a tutte le età.

C’è però un problema che frena molte donne dal comprare un cappotto così lungo. Si tratta dell’idea che schiacci la figura. Alle donne più basse di statura viene spesso consigliato di optare per un cappotto al ginocchio.

Ma realtà tutte, con i giusti accorgimenti, possono essere valorizzate da questo capo.

Ecco come indossare il cappotto lungo che sta spopolando a tutte le età per slanciare la figura

Come indossare il cappotto lungo senza sembrare ancora più bassine? I trucchi sono tre.

Il primo è ovvio: abbinarlo a scarpe con tacco. In particolare sta benissimo con degli stivaletti alla caviglia, per un look chic e assolutamente non volgare. Un’idea più trendy (e anche più comoda) è portare il cappotto lungo con le sneakers. In questo caso si può optare per i modelli che hanno un rialzo sul tallone.

Il secondo consiglio è indossare capi aderenti sotto il cappotto, in modo da non aggiungere ulteriore volume e slanciare la figura.

Infine, un trucchetto che farà sembrare subito più alte è optare per un look monocromatico sotto il cappotto. Questo outfit è adatto soprattutto se si intende indossare il maxi cappotto slacciato e aperto.

Insomma, per esempio un cappotto lungo color cammello è perfetto con pantaloni e maglioncino aderenti total black e stivaletti neri. Un’idea davvero semplice e chic.