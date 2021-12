Nuove imperdibili selezioni per entrare a lavorare in Banca Mediolanum SpA. L’istituto bancario con oltre 2.700 collaboratori è periodicamente alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle varie filiali d’Italia. Tantissimi i profili di lavoro disponibili per cui candidarsi, cui si aggiungono importanti opportunità per i giovani, anche senza esperienza pregressa. Vediamo di cosa si tratta, quali sono le sedi e come candidarsi in un click.

Il quadro dell’azienda

Il Gruppo fondato nel lontano 1982 da Ennio Doris è ad oggi una fra le realtà più importanti d’Italia nel settore bancario. Candidati a vari livelli di carriera e giovani talenti sono le categorie a cui maggiormente sono rivolti gli annunci di lavoro di Mediolanum. Posizioni aperte perlopiù su Milano, ma anche nelle regioni di Trentino, Toscana, Friuli, Veneto e Umbria.

Le opportunità di lavoro disponibili

Numerose assunzioni da questa prestigiosa banca italiana rivolte anche a giovani senza esperienza. Banca Mediolanum offre Banking Specialist, il percorso per giovani stagisti finalizzato all’assunzione. Questi, se scelti, saranno inizialmente inseriti nell’istituto con il ruolo di Operatore del Customer Service. Sulla base delle conoscenze acquisite e delle proprie capacità saranno, poi, indirizzati verso una delle diverse aree aziendali, quali Finanza, Amministrazione, Marketing e Comunicazione e Asset Management.

Per Prexta, società del Gruppo, si ricerca il profilo Account Manager. Il candidato ideale ha una laurea in ambito economico, un’esperienza pregressa di almeno 3 anni nello stesso ruolo e settore e spiccate doti di leadership. Seguono l’abilità nell’orientare il cliente, l’innovazione e l’attitudine a lavorare in team. Per quanto riguarda le mansioni previste, l’Account Manager si occuperà di tutte le attività riguardanti la gestione della rete commerciale.

Tutte le posizioni aperte

Le opportunità di lavoro in corso, oltre le 2 già illustrate, sono poi Amministrazione Fondi, Credit Analyst, Credit Risk e ESG Analyst e IT. Seguono Project Manager, Product Specialist, ruoli come Specialista e annunci per Stage.

Per scoprire tutti gli annunci di lavoro disponibili visitiamo la piattaforma dedicata del Gruppo Mediolanum. Nella sezione Lavora Con Noi, sotto il titolo Opportunità in corso, troveremo tutti i profili aperti. È, inoltre, possibile inviare la candidatura spontanea con Curriculum vitae in qualsiasi momento cliccando sul bottone relativo presente alla pagina proposta.

Approfondimento

