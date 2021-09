La moda è un’arma di seduzione molto potente. Oggi, si può essere eleganti e glamour anche con un paio di jeans e una semplicissima t-shirt. L’età, ormai, non costituisce più una discriminante per scegliere il proprio look.

Inevitabilmente, il guardaroba cambia forma con l’avanzare dell’età. Nel 2021, però, questo avvenimento accade più per un cambiamento di stile e di gusti, piuttosto che per conformarsi agli stereotipi della società.

La donna moderna, infatti, non si fa condizionare dai classici schermi convenzionali fatti di abiti seriosi e tessuti dai colori neutri. Il rischio, infatti, è quello di “ingrigirsi” e di dimostrare, a causa di un outfit troppo austero, anche qualche anno in più.

Dunque, non bisogna avere paura di osare e di sentirsi giovanili e pieni di vita anche quando non si è più giovanissimi, semplicemente indossando i capi giusti. Lo sanno bene le case di moda che propongono, ormai da qualche anno, abiti e texture che possono vestire perfettamente le ragazze di 20 anni e quelle di 50 anni, senza distinzioni.

Un tessuto intramontabile

Tra i capi d’abbigliamento intramontabili e che già a primo impatto ci rendono visibilmente più giovanili troviamo i jeans.

Amatissimi, pratici e belli, i denim sono perfetti per ogni occasioni, o quasi.

Prima di scoprire i 3 abbinamenti che stanno spopolando quest’autunno e che ringiovaniscono il look anche dopo i 50 anni, ecco anche qualche altro piccolo trucchetto di stile.

Da non perdere, infatti, questi jeans comodi e glamour che sono di moda per l’autunno-inverno 2021 e 2022 e che sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”.

Attenzione, poi, a queste scarpe senza tacco che stanno facendo impazzire tutte e che vanno benissimo anche per le over 50.

Oltre all’abbigliamento, anche la capigliatura ha la sua importanza. Per apparire subito più giovani e impeccabili, ecco qualche suggerimento su come portare i capelli a 50 e 60 anni.

3 abbinamenti che stanno spopolando quest’autunno e che ringiovaniscono il look anche dopo i 50 anni

Come abbiamo detto in precedenza, il jeans rende subito la figura più sbarazzina e fresca.

Oltre al classico pantalone, però, il denim può essere sfruttato anche sulle gonne.

Di seguito, vi proponiamo 3 abbinamenti perfetti per l’autunno e che valorizzano anche fisicità più mature.

Chi utilizza la gonna di jeans solamente nel periodo estivo, sbaglia. Difatti, anche una minigonna in jeans, con un blazer lungo e una maglietta non troppo aderente, potrebbe ringiovanire il look senza apparire mai fuori luogo. Chi non ama particolarmente i tacchi o i classici décolleté, può ovviare completando il look con degli stivaletti.

Chi, invece, non si sente proprio a suo agio con la minigonna, allora potrebbe optare per gonne di jeans midi con un piccolo spacco laterale. Una camicia morbida infilata nella gonna e delle sneakers, oppure delle calzature con un po’ di tacco per slanciare la figura.

Infine, stanno spopolando tra le giovanissime ma anche tra le donne più adulte, le gonne di jeans lunghe con t-shirt o crop top, giacca in pelle e stivaletti bassi.