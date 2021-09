Il rialzo continua e conferma ulteriormente che lo scenario settimanale è cambiato da ribassista a rialzista. Quali potrebbero essere ora i pericoli per i mercati azionari? Ci riferiamo sempre ai segnali grafici perchè sono quelli che contano. Tutto ciò che esula da essi, notizie, rumors, dati economici, viene considerato rumore di fondo e poco importante.

Alle ore 21:29 della giornata di contrattazione del 23 settembre, abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.627

Eurostoxx Future

4.173

Ftse Mib Future

25.795

S&P 500 Index

4.454,48.

La previsione annuale punta al ribasso ma la tendenza ribassista sembra essere già stata archiviata

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 17 settembre.



Quali erano le nostre previsioni per la settimana in corso?

Atteso il massimo fra lunedì e martedì, per poi assistere a nuovi ribassi fino alla giornata di venerdì. La tendenza fra lunedì e martedì ha subito un cambio di polarità.

Quali potrebbero essere ora i pericoli per i mercati azionari?

Ecco i livelli operativi per mantenere il polso della situazione per la giornata del 24 settembre e per i prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza rialzista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.521.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.137.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 21.490.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.367.

Quale operatività di trading mantenere per venerdì?

In ottica multidays si consiglia di attendere sviluppi ma se qualcosa non cambierà nella giornata di domani, lunedì in apertura verranno aperte operazioni Long. Operare per il momento solo in ottica intraday.

Si procederà per step.