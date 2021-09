È un imprevisto che può succedere molto spesso. Abbiamo praticamente finito di applicare tutto il make up sugli occhi e ci manca solo il mascara. Anche se siamo molto brave a truccarci può succedere un imprevisto, mentre lo applichiamo può capitare di macchiarsi. Una piccola sbavatura vicino all’esterno occhi, sulla palpebra superiore o qualche puntino vicino all’attaccatura delle ciglia.

Che il danno sia più o meno grave avremo la tentazione di passarci sopra il dito per eliminare la macchia. Ma così andremo solo a peggiorare la situazione e creare una striscia ancora più visibile. Per evitare di macchiarci possiamo utilizzare qualche trucchetto professionale. Come ad esempio applicare una cipria sotto la rima dell’occhio o anche sulla palpebra. Così con l’aiuto di un pennello potremo eliminare la cipria e il mascara sbavato. Oppure fare come alcuni make up artist e truccare prima gli occhi e poi passare a correttore e fondotinta. Così anche se dovessimo correggere qualche errore nell’applicazione del mascara basterà usare uno struccante.

Mai più trucco rovinato dal mascara sbavato con questi semplici trucchi per rimediare

Ma se invece applichiamo il mascara come tocco finale? È necessario conoscere qualche trucco che non rovini tutto il nostro lavoro. Il più veloce e pratico, se si tratta di una piccola sbavatura, è sicuramente l’uso del cotton fioc. Imbevendo leggermente la punta con dell’acqua micellare andiamo a tamponare sulla macchia. Senza strofinare altrimenti andremo ad eliminare anche il correttore o l’ombretto.

Un altro trucco è quello di disegnare una linea con l’eyeliner. Anche se il nostro trucco originale non lo prevedeva è un modo furbo per nascondere l’errore. Ovviamente questo trucco si può usare se abbiamo sbavato il mascara vicino all’attaccatura delle ciglia superiori.

Se invece la macchia di mascara è proprio sulla palpebra mobile ecco che fare

Utilizzare uno struccante andrebbe a rovinare la splendida sfumatura che abbiamo creato. Quindi andiamo a coprire la macchia senza rimuoverla, aiutandoci con del correttore. È molto importante che abbia un’alta coprenza altrimenti difficilmente sparirà del tutto. Lo applichiamo con un pennellino sulla zona da nascondere e tamponiamo con della cipria fissante. Dopodiché prendiamo un po’ di ombretto che avevamo già utilizzato e sfumiamo la zona.

Dunque, mai più trucco rovinato dal mascara sbavato con questi semplici trucchi per rimediare. Usando un po’ di inventiva e astuzia si può rimediare a tantissimi errori nel make up. Basta avere gli accessori e i prodotti giusti e non dovremo preoccuparci di nessuna piccola imperfezione.

