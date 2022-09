Per cuocere i cibi nel forno è necessaria sempre tanta accortezza. In quanto non occorre solo preriscaldare il forno, quando è necessario, ma occorre pure fissare la temperatura in base al cibo da cuocere. Da questo punto di vista i dolci sono tra le preparazioni più delicate per la cottura in forno. In quanto capita purtroppo che il risultato poi non sia proprio quello sperato.

Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che la migliore modalità di cottura in forno delle torte è quella statica. In più, vediamo anche come evitare che la torta a fine cottura si presenti poi ancora cruda dentro, ma fuori un po’ bruciacchiata.

Come fare per non bruciare le torte nere sopra e cotte male

Nel dettaglio, la torta in genere esce nera sopra e cotta male quando per il forno la temperatura impostata è troppo alta. Ma a fare la differenza, tra una torta cotta bene ed una male, è anche il ripiano.

Su come fare per non bruciare le torte, infatti, il ripiano ideale è quello centrale. In modo tale che da un lato la torta non si brucia di sotto, e dall’altro non diventa nera di sopra. E questa regola, tra l’altro, vale ancor di più quando si dispone di un forno con la cottura che è solo in modalità ventilata.

Come si cuoce nel fornetto il classico ciambellone della nonna

Per esempio, quando la torta è rappresentata dal classico ciambellone della nonna, la modalità di cottura migliore in forno elettrico è quella ventilata. Ponendo lo stampo nel ripiano centrale, e facendo attenzione ad impostare una temperatura che non sia superiore ai 180 gradi centigradi. Abbassandola inoltre di 10-20 gradi, preriscaldando il forno, se l’elettrodomestico supporta solo la cottura in modalità ventilata.

Ecco altri due trucchi per sfornare sempre una torta perfetta

In più, ci sono almeno altri due trucchi affinché si possano sfornare dolci sempre perfetti è cotti a puntino. Il primo è quello di evitare continuamente di monitorare la cottura aprendo lo sportello del forno elettrico. In quanto si rischierà di compromettere la lievitazione del dolce.

Inoltre, per verificare che la torta sia cotta c’è sempre la classica prova dello stuzzicadenti. Da inserire al centro della torta. Se esce asciutto allora la torta è pronta. Altrimenti se la torta è ancora cruda lo stecchino presenterà delle tracce o comunque dei residui di impasto. Segno che al suo interno la torta è ancora cruda e quindi umida.

