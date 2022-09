Tra i componenti che sono indispensabili, per il funzionamento di uno smartphone, spicca la batteria. Senza la quale il telefono è inutilizzabile, e con la quale spesso bisogna letteralmente ingegnarsi per farla durare tutto il giorno.

Sulle batterie per i telefoni cellulari, inoltre, c’è da dire che queste prima o poi inizieranno a dare cenni di cedimento. Ovverosia si noterà che la durata della batteria tenderà ad essere sempre più bassa. E questo perché, per loro natura, le batterie hanno un certo numero di cicli di ricarica. Circa 500 cicli di ricarica giusto per fissare le idee.

Ma detto questo, quanta energia elettrica si consuma ogni volta che si carica il cellulare? Vediamo allora di chiarire questo importante aspetto visto che, tra l’altro, in Italia dall’1 ottobre del 2022 l’elettricità sarà ancora più cara rispetto agli ultimi mesi. La più cara di sempre con aumenti del 59%, per tutto il quarto trimestre del 2022, a carico delle famiglie che hanno una utenza domestica di fornitura di elettricità, e sono ancora nel mercato tutelato.

Quanto si spende per caricare il telefono ed il tablet

Nel dettaglio, sui costi di ricarica del cellulare, c’è da dire che la spesa è decisamente più contenuta rispetto alla stragrande maggioranza delle apparecchiature elettroniche. Per rendere l’idea, caricare un computer portatile costa di più rispetto ad un telefonino.

Massimo 5 euro all’anno è la risposta su quanto si spende per caricare il telefono. Considerando una ricarica al giorno ed anche i rincari imminenti per l’energia elettrica. Ma chiaramente il costo lievita se si lascia per ore lo smartphone già carico attaccato alla presa di corrente. Magari di notte. In quanto nella fattispecie ci sarà in ogni caso un assorbimento di corrente.

Qual è il costo annuo per avere il tablet sempre carico

La spesa per avere il tablet sempre carico è sostanzialmente a metà strada. Tra l’energia elettrica che viene spesa per caricare uno smartphone, e quella da sostenere, invece, per caricare un computer portatile. Ed in ogni caso, come sopra accennato, non è di certo il telefono oppure il tablet il dispositivo che fa schizzare gli importi della bolletta della luce tra le mura domestiche.

E sebbene la spesa in bolletta sia trascurabile, lo spreco di corrente è sempre uno spreco. E quindi in ottica ecologista, oltre che per le proprie tasche, in ogni occasione, quando è possibile, ridurre i consumi di energia è sempre la scelta giusta da fare.

