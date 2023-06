3 ricette con le zucchine da provare a giugno e in estate: una stupirà davvero tanto

Le ricette con le zucchine sono tra le più apprezzate di sempre. Ortaggi buoni e genuini che piacciono anche ai bambini.

L’arrivo della bella stagione ci darà nuovamente la possibilità di portare in tavola una miriade di ortaggi. Dai pomodori alle zucchine passando per insalate super sfiziose. I piatti dell’estate, infatti, vedono come protagoniste proprio le verdure con il loro importante apporto vitaminico. Consumare almeno un paio di porzioni di verdura al giorno, infatti, viene consigliato da nutrizionisti e medici. Una buona idea per fare il pieno di importanti elementi nutrizionali.

Anche se in molti potrebbero pensare alle verdure come un piatto noioso, non sarà affatto così. Oggi si andrà alla scoperta di tre ricette sfiziose e veloci per sfruttare le zucchine in modo diverso dal solito. Le zucchine ripiene vegetariane, una torta con zucchine e un sugo per gli spaghetti molto estivo.

3 ricette con le zucchine da provare a giugno

La prima ricetta che si andrà ad illustrare sono le zucchine ripiene. Si potranno utilizzare sia le zucchine tonde che le classiche allungate. Nel primo caso si potranno proprio riempire con gli altri ingredienti. Nel primo, invece potranno anche essere suddivise a metà.

Procurarsi zucchine, ceci e basilico. Tagliare le zucchine a metà rimuovendone la polpa, in seguito frullarla insieme ai ceci e al basilico e utilizzarla per riempire nuovamente le zucchine. Arricchire con una spolverata di pane grattugiato. Fare quindi cuocere in forno le zucchine ripiene per circa mezz’ora.

Torta con zucchine

La seconda ricetta è, incredibilmente, una torta. Torta di zucchine per utilizzare questo ortaggio in maniera diversa dal solito e davvero sorprendente. Protagoniste le zucchine, un paio di uova, delle gocce di cioccolato, noci, zucchero, lievito e farina.

Grattugiare le zucchine e rimuovere l’acqua in eccesso. In seguito lavorare le uova e aggiungere farina, zucchine, gocce di cioccolato e noci tritate. Mescolare e mettere a cuocere in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Lasciare cuocere a 170 gradi per circa tre quarti d’ora. Una torta che si conserverà a lungo perfetta per la colazione o per la pausa tè.

Spaghetti zucchine e pomodori

La terza è sicuramente la più classica tra le ricette da preparare con le zucchine. Si tratta di un piatto di pasta con un sugo a base di pomodori datterini e zucchine. Per prepararlo mettere a scaldare l’acqua per la pasta, prima di procedere tagliando a fette sottili i pomodori e le zucchine da fare scaldare in padella.

Una volta pronta, scolare la pasta e condirla con il sugo a base di zucchine e pomodori. Insaporire, poi, con un filo di olio EVO e servirla in tavola. Ecco le 3 ricette con le zucchine da provare a giugno.