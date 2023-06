Macchie gialle e calcare nel WC: il rimedio migliore ce l’hanno tutti in casa ma pochissimi lo sanno

Mantenere un WC sempre pulito e profumato certe volte è un’impresa. Purtroppo nel water si annidano moltissimi germi, batteri e cattivi odori. Tuttavia, una delle cose più fastidiose è trovare il water ingiallito dal calcare. Sfortunatamente, anche il WC più pulito, se ricoperto di aloni gialli, appare comunque sporco. Se non sai come risolvere questo problema, oggi ti spiegheremo come fare.

Per sbiancare il WC hai sempre usato la candeggina ma il risultato non ti soddisfa? Oltre ad essere un prodotto molto aggressivo, la candeggina è una sostanza altamente nociva. Inoltre, il suo odore può essere davvero fastidioso. Oggi, invece, ti suggeriremo un trucco che ti permetterà di avere un WC bianco, pulito e profumato a lungo spendendo davvero poco. Si tratta di un rimedio molto economico e al quale probabilmente non hai mai pensato. Una volta scoperto questo metodo siamo sicuri che non potrai più farne a meno. Sei curioso di saperne di più?

Macchie gialle e calcare nel WC difficili da rimuovere? Basta questo vecchio trucco per un risultato eccellente

L’acqua che scorre ogni volta che tiriamo lo sciacquone è la causa principale degli aloni gialli. Il calcare presente nell’acqua si deposita sulle superfici e lascia delle orrende incrostazioni giallognole. Questo non accade solo nel WC, ma anche negli altri sanitari, come ad esempio lavandino e vasca da bagno. Per fortuna, con questa soluzione a costo zero potrai avere di nuovo un WC davvero pulito e privo di cattivi odori. Frugando in casa certamente puoi trovare dell’acqua ossigenata. Questo prodotto, che in genere usiamo per disinfettare le ferite, in realtà è anche molto efficace per disinfettare a sbiancare superfici e tessuti. Questo è il primo prodotto che useremo e ce ne serviranno 50 millilitri.

Il secondo è il limone. Spremine il succo in un recipiente e aggiungilo all’acqua ossigenata. Il limone, essendo acido, è un ingrediente formidabile per combattere il calcare. Infine, useremo 40 grammi di amido di mais. Se in genere lo utilizzi in cucina per la preparazione di prodotti dolci e salati, devi sapere che è anche molto efficace contro le macchie. Vediamo adesso come utilizzare questa miscela.

Come pulire il WC ingiallito da sporco incrostato e calcare? Prova subito questo trucco infallibile

Sei stanco di lottare contro macchie gialle e calcare nel WC? Dopo aver unito i tre ingredienti, mescolali bene tra loro: otterrai un composto cremoso. Applicane una dose generosa sulla spugna e strofinala con forza sulle macchie gialle del tuo WC. Dopo qualche secondo vedrai le macchie diventare sempre più chiare fino a sparire del tutto.

Se le incrostazioni sono molto ostinate, ripeti l’operazione: il risultato non tarderà ad arrivare e il water sarà profumato e splendente