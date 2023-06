2 torte per la colazione facili da preparare e talmente fresche da essere perfette per l’estate

Tra i dolci più apprezzati ci sono, sicuramente, le torte. Più o meno morbide sanno piacere anche agli scettici. Dalle crostate alle torte di frutta non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

2 torte per la colazione facili da preparare

Sui social impazzano gli influencer che si dedicano alla cucina. Da Cucina Botanica a Benedetta Rossi sono moltissime le e i content creator che hanno fatto della cucina la loro vita. Durante gli scorsi anni in molti si sono avvicinati al mondo della cucina anche grazie ad Instagram. Imparare a cucinare divertendosi è lo scopo di coloro che si approcciano a questa disciplina. Tra i piatti più amati oltre ai primi troviamo i dolci, alcuni più semplici da realizzare rispetto ad altri. Tra i dolci buoni e non particolarmente difficili da preparare troviamo la torta con ricotta e mirtilli oltre alla torta con la frolla al cioccolato fondente. Due dolci perfetti per essere assaporati come dessert ma anche per la prima colazione.

Per preparare la prima torta a base di pasta frolla al cioccolato dovremo procurarci alcuni ingredienti. Tra questi la pasta frolla, la ricotta, la crema pasticcera, uova, burro, zucchero e farina. Per prima cosa sarà necessario preparare la tortiera da foderare con la pasta frolla. Mescolare insieme in una ciotola la ricotta, la crema pasticcera, i tuorli, la farina e il burro fuso. In un’altra terrina, poi, unire albumi e zucchero mescolando il tutto con pezzetti di cioccolato fondente. Versare l’impasto in una tortiera e lasciare cuocere a 180 gradi per circa un’ora. Una volta pronta lasciare raffreddare la torta prima di servirla in tavola.

Ricotta e mirtilli

La seconda torta da preparare è quella con ricotta e mirtilli. In questo caso saranno sufficienti farina, burro, zucchero, uova, mirtilli, lievito e succo di limone. La tortiera andrà, per prima cosa, imburrata e infarinata. In seguito proseguire preparando la pasta setacciando la farina con il lievito e aggiungendo un pizzico di sale, burro, zucchero e uova. Gli ingredienti, poi, andranno impastati e lasciati riposare in frigorifero. La ricotta, poi, andrá lavorata aggiungendo zucchero, panna, uova. Una volta pronta, poi si dovrà stendere la pasta unendo il composto di ricotta e distribuendoci sopra i mirtilli. Da ultimo, poi, la torta andrà fatta riscaldare in forno per circa tre quarti d’ora a 160 gradi. Una volta pronta potrà essere servita a pranzo, a cena o come colazione. Da non dimenticare, poi, un eventuale spuntino durante il pomeriggio. Con queste torte qualsiasi gusto sarà soddisfatto. 2 torte per la colazione facili da preparare e davvero deliziose.