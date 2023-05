2 primi piatti semplici ma gustosissimi da preparare in pochi minuti e 1 consigliato anche da Cucina Botanica

I primi piatti sono tra i più apprezzati per la loro bontà e semplicità. Un piatto di pasta è un’idea perfetta per un pranzo veloce o per una cena tra amici. Da provare queste tre preparazioni.

Un po’ per mancanza di tempo e un po’ per poca voglia, ci si riduce sempre all’ultimo nella preparazione di pranzo e cena. Le ricette sono tante e i social network ci vengono in aiuto con i tanti content creator che si occupano proprio di cucina. Tra primi, secondi e dolci, ci sarà solamente da scegliere in che cosa cimentarsi. Quando decidiamo di metterci ai fornelli è molto importante ricordarsi di non sprecare il cibo. Specialmente il pane, infatti, è spesso vittima di un cattivo utilizzo legato all’eccessivo acquisto. Proprio il pane potrà essere utilizzato in decine di modi diversi, sia in cucina che in casa.

Tra gli ortaggi più apprezzati a maggio troviamo la catalogna, che con il suo sapore amarognolo sa conquistare anche gli scettici. Oggi si vedranno tre primi da provare durante i fine settimana, ma anche durante una cena settimanale. Per velocizzare si potrà acquistare la pasta già fatta in gastronomia. In questo modo si stringeranno i tempi senza rinunciare alla qualità. La prima ricetta vede protagonisti gli gnocchetti con salsa di pomodorini, mentre la seconda tagliatelle allo zafferano e la terza i ravioli di borragine proposti dalla creator Cucina Botanica.

2 primi piatti semplici ma gustosissimi da preparare in poco tempo

Per gli gnocchetti sarà importante concentrarsi sul condimento. Per preparare la salsa ci si dovrà procurare dei pomodorini, del basilico, sale, pepe, una cipolla e qualche foglia di salvia. Una ricetta facile e veloce che diventerà la vera protagonista della nostra tavola imbandita.

Per prima cosa in una pentola antiaderente mettere a rosolare metà cipolla con qualche foglia di basilico. In seguito, aggiungere i pomodorini con sale e pepe e lasciare cuocere una decina di minuti. A questo punto fare cuocere gli gnocchetti e aggiungere il sugo.

Tagliatelle

Le tagliatelle allo zafferano sono una preparazione davvero semplice, quasi quanto quella degli gnocchetti. Per prima cosa bisognerà ammorbidire lo zafferano in una ciotola con dell’acqua tiepida, in seguito aggiungere ricotta, sale e pepe allo zafferano e amalgamare per bene. Aggiungere del prezzemolo e procedere con la cottura delle tagliatelle, che andranno successivamente condite.

Ravioli

Da ultima la ricetta proposta da Cucina Botanica sul suo canale Instagram, i ravioli di borragine. Prendere l’ortaggio e, dopo averlo lavato, tagliarlo a piccoli pezzi e metterlo a cuocere in padella con un filo di olio EVO. Una volta pronto, aggiungere del pangrattato e procedere con la preparazione della pasta.

Si tratta di una ricetta leggermente più complessa rispetto alle precedenti, dal momento che sarà necessario preparare anche la pasta. Una volta pronta, riempire i ravioli con il ripieno di borragine e procedere con la cottura. Ecco, quindi, 2 primi piatti semplici ma gustosissimi da preparare nel giro di alcuni minuti e i ravioli di borragine consigliati da Cucina Botanica.