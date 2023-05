È il taglio di capelli dell’estate che ringiovanisce il viso con stile: ecco il bob delle dive!

Togliere 10 anni con un taglio di capelli è possibile? Sembrerebbe di sì. Basta lasciarsi ispirare dalla moda che ha conquistato tutte e che spopolerà nell’estate 2023. È un gran ritorno che incornicerà alla perfezione il tuo viso, donandogli un aspetto più giovanile e seducente. Ecco di quale si parla e come lo si realizza.

Se sei in cerca di un nuovo look per la bella stagione, perché non parti dalla chioma? Le idee vincenti non mancano. Per quest’anno si fa spazio una tendenza che aveva conquistato già in passato. Moltissime la starebbero chiedendo al proprio parrucchiere, perché si adatta bene al periodo e valorizza i lineamenti del volto. È il taglio di capelli dell’estate che ringiovanisce, diventato famoso grazie a una delle attrici più iconiche di tutti i tempi.

Non è il solito caschetto

Il bob è difficile da spodestare, non a caso ogni anno si riconferma per la sua praticità. In effetti, è semplice da gestire e adatto a chi vuole dare volume ai capelli. Inoltre, ci sono tante varianti tra le quali scegliere e si può perfino giocare con elementi come il ciuffo. Star come Jenna Ortega insegnano che le modifiche possibili sono infinite e a volte possono sembrare anche piuttosto radicali.

Se desiderassi un tocco di stile alternativo, potresti trovarti a meraviglia col caschetto vintage del momento: il bob Monroe. È un taglio medio che non scende oltre le spalle e si presenta scalato sulle punte. Come suggerisce il nome, prende spunto dal look ineguagliabile di Marylin Monroe, riproponendosi in formato moderno.

Il bob Monroe è il taglio di capelli dell’estate che ringiovanisce proprio tutte

Un taglio morbido e glamour che dona movimento alla chioma. Potrebbe riassumersi così la descrizione generale del bob Monroe, destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama della moda. Lo si può realizzare mosso o addirittura riccio, senza rischiare di perdere la sua naturalezza originale.

Possiamo servirci della piastra, per dare vita a delle onde leggere e boccoli soffici. Chi ha pazienza, invece, può attendere che la chioma si asciughi all’aria e applicare dei prodotti texturizzanti che ne regolino la forma. Per assomigliare ancora di più all’indimenticata diva degli anni ’50, poi, potremmo puntare sulla riga laterale. Così otterremo una certa asimmetria che renderà il nostro viso ancora più dolce e armonioso. Il colore da abbinare si basa unicamente sulle nostre preferenze. Tuttavia, sarebbe impossibile non pensare a quel biondo platino che ha reso celebre una delle donne più seducenti del grande schermo.