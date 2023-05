Allenamento in palestra: meglio la mattina o la sera? La risposta ti sorprenderà!

C’è chi va in palestra la mattina e si allena subito a inizio giornata e chi, invece, aspetta la sera, per sfruttare l’allenamento anche come valvola di sfogo per scaricare lo stress di una lunga giornata lavorativa. Ma qual è l’orario migliore per allenarsi e ottenere risultati soddisfacenti e in poco tempo? Ne parliamo in questo articolo.

Per mantenersi in forma, molte persone frequentano la palestra. Ci sono molti esercizi che è possibile fare anche comodamente a casa. Tuttavia, frequentare un centro sportivo è di gran lunga più stimolante. A casa spesso ci si lascia tentare dal divano che ci guarda invitante. Inoltre, soprattutto in caso di allenamenti di forza, è necessario avere a disposizione attrezzature e macchinari specifici, oltre a manubri, dischi e bilancieri di un certo peso, che nulla hanno a che vedere con le “famose” bottiglia d’acqua. Molti si chiedono se per ottenere buoni e soddisfacenti risultati influisca anche quando ci si allena.

Le più comuni abitudini in palestra

In genere, si sceglie quando andare in palestra in base alla routine quotidiana. Si incastra l’allenamento in sala attrezzi con il lavoro e i vari impegni di casa e famiglia: spesa, scuola dei figli, dentista, calcetto del bambino, danza della bimba etc…

Non è quindi un caso che la maggior parte delle persone si rechi in palestra verso sera. Dalle 18 in poi, comincia una forte affluenza che perdura anche durante l’ora di cena e dopo. Ecco perché molte palestre e centri sportivi chiudono alle 22 e alle 23. Nelle grandi città, ci sono centri che addirittura sono aperti h24.

Allenamento in palestra: meglio la mattina o la sera?

A prescindere dal fattore comodità e impegni cari, a livello fisiologico, quando è meglio allenarsi? Allenarsi la mattina è un ottimo modo per affrontare la giornata con la giusta carica. Ricordiamo infatti che l’allenamento stimola la produzione dell’ormone del buon umore, cosa che giova molto soprattutto se si trascorrono tante ore a stretto contatto con gli altri. La fascia mattutina in palestra è molto piacevole perché di solito poco affollata. Inoltre, soprattutto in estate, consente di allenarsi con temperature decisamente piacevoli. Insomma, ci sono tanti motivi per dare il meglio. Tuttavia, è bene ricordare che, la mattina, il metabolismo non è al suo picco massimo e, pertanto, è necessario carburare un po’ per raggiungere il massimo delle proprie potenzialità.

Dalla seconda metà del pomeriggio, invece, il metabolismo è già molto attivo, e quindi si bruciano più grassi. Tra l’altro, allenarsi verso sera può essere utile per scaricare lo stress dell’intera giornata. Di contro, come già detto, le ore serali sono le più affollate in palestra, e in estate, a meno che non sia in funzione un climatizzatore, in sala attrezzi si muore di caldo. Senza poi dimenticare che, a fine giornata, si può essere stanchi e non riuscire a spingere al massimo negli sforzi. Con l’adrenalina in corpo, poi, si potrebbe andare incontro a problemi di insonnia.

Abbiamo quindi visto i pro e i contro sull’allenarsi in certi orari. Dunque, alla nostra domanda iniziale, allenamento in palestra: meglio la mattina o la sera? Una risposta effettivamente univoca ed oggettiva non c’è. Molto dipende da come reagisce il corpo a livello personale, oltre che, ovviamente, dagli impegni improcrastinabili e che non dipendono da noi.