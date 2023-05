Come riciclare il pane raffermo e risparmiare soldi riutilizzandolo in cucina e in casa

Sui social e, in generale, su internet è possibile trovare decine di trucchi per riutilizzare il pane raffermo ed evitare sprechi. Senza più scuse, ecco come riciclare ed evitare sprechi.

Il cibo non si spreca! Quante volte abbiamo sentito questa affermazione quando, da bambini, decidevamo di lasciare nel piatto porzioni di pietanze. Una volta cresciuti, però, l’errore diventa acquistare cibo in eccesso che potrebbe andare a male. Tra il cibo è, ovviamente, compreso il pane.

Il pane è un alimento prezioso che, anche per il costo non proprio basso, non andrebbe mai sprecato. Proprio in questa ottica c’è tutta una serie di metodi per evitare di sprecare il pane. Questi ci permetteranno di riciclarlo al meglio. Tra i diversi metodi troviamo ricette, ma anche utilizzi casalinghi. Oggi si vedranno i trucchi più comuni per riciclare il pane e risparmiare denaro.

Come riciclare il pane raffermo e risparmiare soldi

Uno dei metodi più innovativi per riciclare il pane è utilizzarlo come crostini o come fette biscottate per la colazione. Realizzare questa preparazione è davvero semplice, bisognerà scaldare il pane a 180 gradi in forno e tagliarlo a pezzetti. Per fette biscottate profumate e dorate si consiglia di tagliare fette di dimensioni generose. In questo modo si sarà in grado di spalmarci sopra miele, marmellata o crema di cacao o nocciole. Da abbinare, magari, ad un pezzo di torta realizzata con le carote.

Davvero una validissima alternativa alle fette biscottate che si trovano in commercio. Ma non solamente fette biscottate, dal momento che potranno essere sfruttate anche come crostini in minestre e zuppe. Si risparmieranno soldi sull’acquisto di fette biscottate o crostini appositi.

Polpette

Il pane raffermo, poi, potrà essere utilizzato come valida alternativa al pangrattato classico all’interno delle polpette. Per realizzarle sarà utile cominciare tagliando a tocchetti il pane, da passare nel latte prima di aggiungere uova, olio EVO, sale e un pizzico di pepe. Delle polpette facili da preparare perfette per evitare sprechi. Le polpette preparate con il pane raffermo andranno consumate in breve periodo o conservate in frigorifero.

Seppie ripiene

Tra tutti, anche le seppie possono diventare ottime con del pane raffermo. La preparazione potrebbe apparire più complessa di quanto sia in realtà. Prendere e lavare le seppie che andranno anche pulite. Dopo averne rimosso le interiora, procedere con il mix di pane raffermo, prezzemolo, sale, formaggio grattugiato, tonno e capperi. Fare cuocere per circa una mezz’ora in forno a 200 gradi.

Altri utilizzi

Ma il pane raffermo, come si scriveva precedentemente, potrebbe anche essere sfruttato in ambiti diversi da quello culinario. Potrà essere utilizzato come compost insieme ad altri elementi vegetali. Bisognerà, comunque, rispettare le regole per creare il compost.

Oltre a questo, il pane raffermo potrà anche essere sfruttato per pulire il macina caffè. Sbriciolare all’interno del macina caffè il pane sbriciolato, questo riuscirà ad assorbire tutte le impurità. Ecco come riciclare il pane raffermo e risparmiare soldi in casa e in cucina.

