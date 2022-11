2 fette di pane vecchio, 6 uova e latte per una cena con pochi soldi e da leccarsi i baffi

Per preparare una cena deliziosa non serve per forza avere tanto tempo oppure molti ingredienti in dispensa. A volte è possibile cucinare piatti davvero sfiziosi in pochi minuti, senza molto sforzo e spendendo pochi euro. Vedremo che con 2 fette di pane vecchio, 6 uova e 200 ml di latte, cioè un bicchiere, è possibile preparare una golosissima ricetta per quattro persone.

Si tratta della frittata di pane, a cui accompagnare una semplice insalata o un contorno di stagione pronto in appena 10 minuti di tempo. Questo piatto non è solo economico, ma è anche facilissimo da preparare. È quindi adatto anche a chi è alle prime armi in cucina o semplicemente ha poco tempo. Oltre ad essere una buona cena, si presta anche come stuzzichino per un aperitivo.

2 fette di pane vecchio, 6 uova e un bicchiere di latte per questa frittata di pane buona e semplice da preparare

Abbiamo già citato una parte degli ingredienti che serviranno a preparare questa frittata. Bisogna aggiungervi solamente i condimenti. Questi sono l’olio extravergine di oliva, il burro, il sale, il pepe nero, del formaggio grattugiato e un po’ di prezzemolo tritato.

Preparazione

Rimuovere la mollica dal pane raffermo e metterla in una ciotola assieme al latte. In un’altra ciotola, rompere le uova e sbatterle usando i rebbi di una forchetta. Quindi, strizzare la mollica e trasferirla nel recipiente delle uova. Aggiungere formaggio, prezzemolo, sale e pepe. Mescolare e far amalgamare tutti quanti gli ingredienti. Chi vuole ottenere una frittata più gonfia e alta può mettere un pizzico di bicarbonato di sodio all’interno del composto. Attenzione a non esagerare con la quantità, onde evitare di alterare il sapore del piatto.

Fatto ciò, prendere una padella antiaderente. Ungerla con non più di un filo di olio extravergine di oliva e aggiungere un fiocco di burro a temperatura ambiente. Versare il composto all’interno della padella e farlo cuocere fin quando non si otterrà una frittata ben dorata. Assicurarsi che entrambe le parti cuociano in modo omogeneo, girandola quando necessario. Infine, trasferirla su un piatto da portata e servirla quando è ancora tiepida.

Ecco pronta questa buonissima frittata, che piacerà a grandi e piccini.

Mai buttare il pane raffermo avanzato

Se avanza del pane raffermo, è possibile usarlo in diversi modi. Il più semplice è scaldarlo e condirlo con un filo di olio extravergine di oliva e dei pomodorini. Torna però utile anche per ricette un po’ più complesse. Ad esempio, lo si usa per rendere ancora più buone e croccanti le verdure gratinate al forno oppure per preparare delle sfiziosissime polpette di pane e formaggio o dolci come la torta di pane. Insomma, per i motivi che abbiamo appena elencato limitarsi a buttarlo sarebbe davvero un peccato.