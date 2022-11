Mese di rinascita non solo per il Toro influenzato dalla Luna piena in arrivo

Novembre parte con il botto per alcuni segni dello zodiaco che avranno di che gioire in questo autunno. L’arrivo del freddo degli ultimi giorni dà modo di rintanarsi in casa e trovare il tempo di fermarsi. Dopo la ripresa della routine lavorativa, per molti segni zodiacali è il momento di rilassarsi.

Il relax è tanto importante quanto il darsi da fare, soprattutto per riflette bene su come agire in determinate situazioni. È proprio ciò che sta succedendo al segno del Toro, che si ritrova a fare i conti con sé stesso dopo tanto tempo. Ma non è certo l’unico segno che vivrà un periodo di rinascita personale in questa settimana che verrà.

Mese di rinascita non solo per il Toro, anche il Cancro sarà baciato dalle stelle

La Luna piena nel segno del Toro crea un po’ di scompiglio in questi primi giorni di novembre. L’influenza della Luna è sempre stata molto significativa quando si tratta di astrologia e oroscopo. Il potere della Luna è capace di cambiare l’umore, influenzare il carattere e anche di scatenare grosse riflessioni. Il Toro si ritroverà a fare i conti con tutte le decisioni prese negli ultimi tempi e tirare le somme. Solo quando si fermerà un attimo si renderà conto di tutto quello che ha conquistato con il lavoro e sacrificio. Le soddisfazioni personali non si fermano qui, si prospettano mesi davvero positivi. I benefit sul posto di lavoro aumenteranno e finalmente ci si potrà togliere qualche sfizio.

Leone e Sagittario seguono la scia positiva del Toro

Anche Leone e Sagittario finalmente possono tirare un grande sospiro di sollievo. Gli ultimi mesi hanno portato solo incertezza, tanti dubbi e crisi esistenziali. Dopo un periodo decisamente no, si vede un po’ di luce alla fine del tunnel. Dal punto di vista finanziario la situazione sembra migliorare, ma attenzione alle mani bucate. È facile darsi allo shopping sfrenato, ma più difficile capire che fare quando il conto è in rosso.

Dal punto di vista lavorativo, dopo giorni e giorni di ricerca, arriverà un’offerta difficile da rifiutare. Prima di precipitarsi ad accettarla, però, è meglio valutare tutti i pro e contro. Per finire, in amore, il Sagittario sta vivendo un periodo positivo stile luna di miele con il partner. Il Leone deve stare un po’ attento, è uno dei segni che più cede alle tentazioni. Un passo falso potrebbe mandare all’aria anni di relazioni in pochi minuti, meglio rifletterci con attenzione. La persona che si ha accanto potrebbe non essere così felice di perdonarlo per l’ennesima volta.

Questo mese di novembre sarà un mese di rinascita non solo per il Toro, ma per diversi segni dello zodiaco. Le qualità individuali saranno l’onda trascinatrice che ci porterà ad avere soddisfazioni importanti. I segni più favoriti saranno sicuramente quelli che sapranno fare uso delle loro qualità. E in amore soprattutto, vinceranno il cuore della persona amata quelli che troveranno dei punti in comune. La compatibilità tra segni zodiacali è sicuramente d’aiuto per trovare l’anima gemella.