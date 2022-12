2 antipasti veloci ed economici + 1 cocktail di Capodanno e lascerai tutti i tuoi ospiti a bocca aperta. Successo garantito!

Il cenone di Capodanno si apre spesso con una serie di piccoli stuzzichini accompagnati da un cocktail da sorseggiare in compagnia. Ecco alcune ricette perfette se vuoi fare un figurone senza spendere molti soldi.

Capodanno si avvicina e probabilmente non ti resta altro da fare che ultimare i preparativi per il cenone.

Il primo e il secondo piatto sono le portate principali e pertanto le avrai decise con largo anticipo. Ciò non vale però per l’aperitivo, che come sai si prepara in davvero poco tempo. Quindi potresti essere ancora indeciso sul da farsi.

Per fortuna in questa guida ti suggeriremo 2 antipasti veloci ed economici + un cocktail per il cenone di Capodanno.

I due antipasti

Il primo stuzzichino che suggeriamo di preparare sono i cornetti di patate ripieni di provola e cotti al forno. Buoni, croccanti e leggeri, sono l’ideale per un golosissimo aperitivo di Capodanno. Non dovrai friggerli, quindi eviterai anche che la casa e i vestiti assumano uno spiacevole odore.

Per cucinarne una quantità che andrà bene per 8 persone ti serviranno 800 g di patate, 300 g di farina 00, 100 g di parmigiano e una quantità a piacimento di provola, olio extravergine di oliva e sale.

Una volta radunati gli ingredienti, potrai procedere alla preparazione di questa ricetta. Lessa le patate e passale nello schiacciapatate. Quindi, fai raffreddare la purea.

Mescolala con farina, parmigiano e aggiungi un pizzico di sale. Dagli la forma di un panetto. Se è troppo appiccicoso, aggiungi altra farina.

In seguito, versane un po’ sul piano di lavoro. Dunque stendici sopra l’impasto e forma un cerchio.

Dividilo in spicchi e metti un pezzetto di provola su ciascuno. Richiudi ogni spicchio su se stesso, dandogli la forma di un cornetto.

Metti tutti i cornetti su una teglia coperta di carta forno. Inforna a 180 gradi, imposta modalità statica e lascia cuocere per 15 minuti di tempo.

L’altro antipasto che suggeriamo è un rotolo freddo di spinaci per 6 persone. Per prepararlo ti servono 250 g di spinaci, 4 uova, 30 g di grana e farina più 250 g di robiola, 150 g di prosciutto per il ripieno. Infine, una quantità a piacere di sale e pepe per insaporire.

Prima di tutto, lava le foglie di spinaci e cuocile a vapore. Quindi mettile in una ciotola e aggiungi sale e pepe. Versaci dentro anche le uova intere e mescola, per poi aggiungere farina e grana.

Travasa la crema ottenuta in una teglia su cui hai precedentemente messo della carta forno. Livellala fino a ottenere un rettangolo dallo spessore di circa 1 centimetro. Cuoci in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti di tempo.

Rimuovi dal forno e fai raffreddare la sfoglia ottenuta. Avvolgila nella pellicola e metterla in frigorifero per 1 ora.

Trascorso questo lasso di tempo, srotolala piano piano e farciscila con prosciutto e abbondante robiola.

Arrotola nuovamente la sfoglia e sigillane i bordi usando un altro po’ di robiola. Quindi, metti il rotolo in frigorifero per un altro paio di ore.

Infine, tiralo fuori e taglialo in girelle dallo spessore di un paio di centimetri ciascuna.

Non solo con lo spumante, ma potrai brindare all’anno nuovo anche con questo cocktail di cui illustreremo la ricetta.

Per prepararne una porzione ti servono mezza bottiglia di Campari Soda, 20 ml di Grand Marnier, 30 ml di succo di arancia e 10 ml di prosecco. Per quanto riguarda quest’ultimo, non ti serve necessariamente comparne uno costoso. A meno di 10 euro, infatti, puoi comprare un prosecco dal buon sapore.

Oltre a questi ingredienti, devi avere a disposizione anche una gran quantità di ghiaccio, specialmente se sarete in tanti.

Come preparare questo golosissimo aperitivo per la notte di San Silvestro

Il primo passo è mettere ben 4 cubetti di ghiaccio nello shaker.

Quindi versa il Grand Marnier al suo interno e il succo all’arancia. Shakera il tutto energicamente.

Mettilo in un bicchiere e aggiungi il Campari Soda e il prosecco. Infine mescola e il tuo aperitivo di Capodanno sarà finalmente pronto.