Prosecco e spumante a meno di 10 euro per le feste? Ecco i più buoni per fare bella figura

Per le feste non può mancare in tavola una buona bottiglia di bollicine per brindare con amici e parenti. Per non spendere una fortuna, scopriamo quali potremmo acquistare al supermercato con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Un classico che non può mancare per le feste natalizie ed eventi speciali è una buona bollicina. Un modo per festeggiare in allegria un’occasione particolare con tutti gli invitati. Bisogna dire che negli ultimi anni è diventato sempre più frequente bere un calice di Prosecco per l’aperitivo o per accompagnare pranzi e cene meno formali. Molti di noi, però, si chiedono quale sia la sostanziale differenza tra Prosecco e spumante, perché spesso confusi tra loro. Il primo è un vino bianco DOC o DOCG, prodotto in una specifica area geografica, con specifiche uve e può essere frizzante, spumante o fermo. Per spumante s’intende una categoria di vini dove, grazie ad una seconda fermentazione, si crea la spuma all’apertura della bottiglia.

Prosecco e spumante a meno di 10 euro, per non spendere cifre stellari

Per acquistare una bottiglia, che sia di qualità, in enoteca o in cantina non dovremmo guardare al risparmio. Esistono tipologie che possono avere costi importanti, o non proprio economici, e non sempre abbiamo la possibilità di acquistarle. Ma se dobbiamo fare provviste per tutti gli ospiti dovremo stare attenti a non spendere troppo e limitare la spesa. Questo non vuol dire accontentarsi di prodotti scarsi e insoddisfacenti, ma scegliere quelli con un buon rapporto qualità-prezzo. Si trova facilmente al supermercato il Valdobbiadene Prosecco superiore DOCG Marca Oro della cantina Valdo, ad un prezzo che si aggira intorno agli 8 euro. Si beve con piacere grazie alle note fruttate, miele e fiori d’acacia, perfetto da abbinare al pesce.

Ha un prezzo molto conveniente, circa 6 euro, il Prosecco DOC Luxury millesimato, della cantina Sant’Orsola, oppure, intorno ai 9 euro, il brut LX. Perlage fine, gusto secco con note fruttate. Rientrano nella lista sotto i 10 euro anche il Prosecco superiore extra brut Asolo Era Grande, della tenuta Amadio, il Mionetto e la bollicina veneta di Carpenè Malvolti. L’Asti DOCG secco di Duchessa Lia è uno spumante con uve di moscato bianco abbastanza economico, circa 7 euro, ma molto piacevole. A buon mercato è anche lo spumante dolce Asti DOCG delle cantine Capetta, ideale per concludere in bellezza un pasto.

Come decorare le bottiglie di vetro delle bollicine

Acquistando più bottiglie di Prosecco e spumante a meno di 10 euro, avremo una scorta sostanziosa in casa per ogni evenienza. Ma dopo aver stappato, cosa fare con tutti i contenitori di vetro vuoti? Il primo passaggio fondamentale è pulire l’interno a dovere con acqua, sapone e bicarbonato ed eliminare le etichette con acqua calda. Una volta asciugate le bottiglie, approfittiamo per decorarle e abbellire casa a costo zero. Con un pennello passiamo all’esterno della colla vinilica e incolliamo dei glitter oro, inseriamo all’interno dei fiori o delle decorazioni natalizie, oppure luci sottili. Se i contenitori sono trasparenti, versiamo del sale colorato o delle spezie, come peperoncino secco, origano o curry, e incolliamo stencil a forma di stella.