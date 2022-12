Via la puzza di fritto dai capelli e vestiti puliti con questi trucchi imbattibili

Cambiare i vestiti e fare lo shampoo sono sicuramente le soluzioni più efficaci per liberarsi della puzza di fritto. Ma se non siamo a casa nostra è necessario trovare delle soluzioni alternative da mettere in pratica. Vediamo come liberarci dell’odore di frittura in poche mosse

Cosa c’è di più buono di una frittura di pesce croccante, un filante supplì o una polpetta appetitosa? Si dice che qualsiasi cosa, anche la meno buona, una volta fritta diventa irresistibile. Probabilmente è vero, ma sappiamo bene che la puzza di fritto è un problema difficile da affrontare.

L’odore di fritto si impregna ovunque, su vestiti, capelli, tende, divani, praticamente tutto ciò che ci circonda. Ma come possiamo eliminare o attutire questo odore quando siamo al ristorante o a casa di amici?

Via la puzza di fritto dai capelli e vestiti puliti senza doverli lavare subito

Per liberarci della puzza nei capelli le soluzioni più efficaci sono due. La prima è quella di utilizzare uno shampoo secco o del borotalco. Lo shampoo secco possiamo portarcelo in borsa e tenerlo sempre dietro nel periodo natalizio. Basterà applicarlo sul cuoio capelluto, poi spruzzarlo come la lacca sulle lunghezze e spazzolare. I capelli torneranno puliti, l’unto e la puzza spariranno in un baleno lasciandoci con un odore neutro. In alternativa, si può usare del borotalco, l’effetto non sarà impeccabile ma il grosso dell’odore andrà via.

Altrimenti, la seconda soluzione è quella di applicare degli oli essenziali o un mix di aromi per contrastare fritto. Mescoliamo qualche goccia di succo di limone, aggiungiamo delle foglioline di menta o rosmarino e un po’ di acqua. Vaporizziamo sui capelli e asciughiamo con un asciugamano pulito, concentrandoci sul cuoio capelluto.

Al contrario di quello che si pensa, l’odore di fritto va via più velocemente dalle lunghezze. È il cuoio capelluto a trattenere maggiormente gli odori, per questo andrebbe curato con più attenzione. Scrub regolari per coccolare le radici mantiene il cuoio capelluto pulito e sano e meno facile da impregnare.

Prevenire è meglio che curare, anche per salvare i vestiti

Eliminare la puzza di fritto dai vestiti non è per niente semplice, purtroppo. Se possiamo, sarebbe meglio lasciarli appesi all’aria aperta per far andar via l’odore. In alternativa, il vapore è molto utile, ma ancora meglio sarebbe uno spray igienizzante. Ormai in casa lo abbiamo tutti o comunque è facile da reperire velocemente al supermercato. Ma il miglior modo per evitare che la puzza di fritto impregni capelli e vestiti e bloccarla sul nascere, se siamo in casa nostra, ovviamente.

Quando friggiamo le nostre pietanze si può utilizzare un trucco semplicissimo ma molto efficace. Basta mettere nella pentola con l’olio una fetta di mela o mettiamo a bollire in acqua una stecca di cannella. La mela evita che l’olio bruci quando tiriamo via gli alimenti già pronti e l’aroma di cannella contrasta la puzza.

Ora sì che possiamo preparare una frittura croccante senza preoccuparci troppo del cattivo odore. Ora sì che non avremo più problemi per togliere via la puzza di fritto dai capelli e vestiti puliti. Il risultato non sarà impeccabile ma non dovremo più preoccuparci di lasciare la scia di fritto ovunque andiamo.