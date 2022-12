Sei sicuro che Wall Stret possa ancora scendere? Scopri cosa potrebbe accadere da ora in poi

Dopo il ritracciamento da inizio mese, i mercati americani fra alti e bassi cercando di mantenersi a galla. Andamento che potrebbe essere un falso segnale oppure questo è un buon momento per comprare azioni? Leggi con noi cosa potrebbe accadere da ora in poi e come potresti portare a tuo vantaggio i prossimi movimenti.

Il lettore deve sapere che i mercati tendono a muoversi 6/9 mesi prima dell’economia, e dopo i rialzi consecutivi dei tassi da parte della Federal Reserve, all’orizzonte si proietta un periodo di crescita moderata del ciclo economico e tassi fermi per un certo periodo di tempo. Potrebbe essere anche per qualche anno. Interessante il dollaro che continua a perdere terreno contro le principali valute. Questo potrebbe essere una spia attendibile che l’inflazione starebbe per “rientrare” e i tassi resteranno fermi. Fino a quando ci sarà equilibrio fra tassi e crescita, i mercati azionari e le materie prime continueranno la loro salita. Questo andamento è stato registrato con una certa cadenza nelle serie storiche, e per questo motivo abbiamo ragione di ritenere che anche stavolta accadrà così.

Nel breve termine cosa potrebbe succedere, e come comportarsi: comprare o vendere azioni? Alla luce di quanto appena scritto, sei sicuro che Wall Stret possa ancora scendere?

Vediamo cosa attendere nei prossimi giorni partendo dai prezzi che sono stati registrati in chiusura della seduta di contrattazione del 23 dicembre:

Dow Jones

33.203,93

Nasdaq C.

10.497,86

S&P 500

3.844,82.

Sei sicuro che Wall Stret possa ancora scendere? Leggiamo assieme i supporti che mantengono il trend

La tendenza continua a essere rialzista, e al momento i prezzi sono lontani dai supporti che potrebbero formare swing ribassisti.

I livelli da monitorare per la seduta di domani sono i seguenti:

Dow Jones

32.570

Nasdaq C.

10.262

S&P 500

3.744.

Solo discese sotto questi livelli metterebbero a rischio la salita che preventiviamo nei prossimi giorni.